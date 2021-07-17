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Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в лагере под Феодосией
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Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в лагере под Феодосией
Общество
Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в лагере под Феодосией
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Мать пострадавшего в летнем лагере в Крыму ребенка рассказала ФАН, как ее сын получил перелом, а старшая дочь не хотела оставаться в лагере из-за массового заражения детей ротавирусом.

История детей Оксаны Б. в одном из летних лагерей Крыма больше напоминает сюжет для фильма, у которого пока нет хеппи-энда. По словам Оксаны, о травме сына ей сообщила старшая дочь, которая находилась тогда в лагере. Она позвонила матери в слезах и сказала, что брата забрала скорая.

Женщина позвонила старшей вожатой лагеря, но при попытке выяснить, что именно произошло с ее сыном, ей ответили, что передадут трубку вожатой той группы, где находился ее сын, чтобы та все рассказала. Как выяснила Оксана Б., обе вожатые в момент, когда ребенок бегал по лестнице и поломал стопу (подтверждающие документы есть в распоряжении редакции), находились на море. По словам вожатых, в машине скорой помощи ребенка сопровождают директор лагеря и медсестра.

Масть пострадавшего ребенка рассказала, что произошло в лагере «Дельфин»
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Заявления вожатой о произошедшем сильно разнятся со словами старшей дочери, утверждает женщина: вожатая рассказывает, что отлучилась всего на секунду, чтобы забрать бумаги, а дочь женщины уверяет в обратном. Вожатой не было довольно долго: пока дети ее ждали, решили поиграть, побегать. Тогда-то ребенок и упал, заверяет старшая сестра пострадавшего мальчика.

Вечером того же дня дочь Оксаны снова позвонила матери и попросила забрать их из лагеря. Она пожаловалась, что детьми в лагере никто не занимается: они предоставлены сами себе, им с братом скучно: детей держат в комнатах, лишь изредка выпускают на площадку.

«За неделю всего три раза выходили: один раз на море, второй — на дискотеку, третий — готовились к концерту», — цитирует старшую дочь Оксана Б.

После этого мать решила забрать обоих детей из лагеря.

«Когда я приехала, меня встретили обе вожатые. На вопрос, как же так произошло, что у сына случился перелом, они мне сказали, что ничего не должны говорить: «У вас есть номера телефонов, звоните», — пояснила она.

В тот же вечер выяснилось, что дети одного из отрядов слегли с ротавирусной инфекцией.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что произошло в лагере «Дельфин»
freepik.com  / senivpetro

Оксана начала расспрашивать детей подробности их пребывания в лагере. В ходе беседы выяснилось, что старшие дети избивали младших. Одной из жертв как раз и стал ее младший сын Владимир. Но ребенок никому не рассказал о произошедшем из-за угроз со стороны старших детей.

«Мне сказали, если я буду жаловаться, меня головой в унитаз засунут», — цитирует своего сына Оксана.

По словам других детей, вожатые по ночам выпивают и гуляют с парнями, но говорить о неподобающем поведении сотрудников лагеря ее сын боится.

«Я его спрашиваю, а он не хочет отвечать. Я не могу ребенка заставить», — пожаловалась она.

В заключение женщина добавила, что директор лагеря лично отвез их на автостанцию и попросил прощения за поведение своих сотрудников. Оксана вместе с мужем еще не решили, будут ли подавать в суд и писать жалобы в другие инстанции.

Родители рассказали пугающие истории «отдыха» детей в крымском лагере под Феодосией
camp-delfin.ru  / Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Таврика»

Так как детский лагерь является подведомственной структурой минобразования Республики Крым, ФАН обратился за комментарием в пресс-службу ведомства.

«Была создана рабочая группа, которая вчера выезжала в лагерь, чтобы разобраться в ситуации на месте. Посмотрели, в каких условиях находятся дети. Дали рекомендации, как обеспечить безопасность детей, как организовать их досуг. В дальнейшем будет проведена работа по более детальной организации досуга детей. Работа детского лагеря будет под контролем», — сообщили в пресс-службе министерства.

Отметим, жалобы есть и со стороны других родителей, которые ранее рассказали нам о происходящем беспределе в лагере. Сам же директор давать комментарии ФАН по данному происшествию отказался, в крайне вежливой и мягкой форме попросил оформить официальный запрос, который мы, естественно, направим. 

Ранее ФАН сообщал, как крымский блогер показал нынешнее состояние еще недавно высохшего Аянского водохранилища.

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