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Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала, как туристы отреагировали на прошедшие наводнения в Крыму и примет ли полуостров до конца года восемь миллионов гостей.

Глава комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк ранее сообщил, что с начала года полуостров уже посетили 3,3 миллиона отдыхающих. Он отметил, что это вдвое больше, чем если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, однако тогда в мае и июне республика вообще не принимала туристов.

Отметим, до начала проливных дождей и введения новых коронавирусных ограничений эксперты прогнозировали, что Республику Крым в 2021 году посетят более восьми миллионов человек. Так на полуострове был бы поставлен новый рекорд по количеству гостей, которые приехали в республику в течение года в постсоветский период.

Эксперт рассказала, как туристы отреагировали на прошедшие наводнения в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Однако, учитывая озвученные Черняком данные, эксперты засомневались, что Крым в этом году сможет побить прошлый рекорд, поставленный в 2019 году. Тогда полуостров посетило 7,4 миллиона человек. Некоторые считают, что на сложившуюся ситуацию серьезно повлияли мощные ливни, из-за которых сначала затопило Керчь, затем Ялту и другие города. Этот вопрос в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировала доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко.

«У нас, когда говорят о наводнениях и плохой погоде, сравнивают это с настроением у красивой девушки: все мгновенно пришло и быстро ушло. То есть глобально никто даже не успел ничего понять.  Да, локальные участки пострадали, в частности район Большой Ялты, но это ведь не весь Крым. Другие регионы, где рек нет вообще, спокойно через это все прошли, без каких-либо резких потрясений.

В Крыму достаточно четко поставлена служба разрешения всех чрезвычайных ситуаций, поэтому нужно отдать должное властям республики, все последствия были очень быстро ликвидированы», — подчеркнула собеседница издания.

Вместе с тем она отметила, что туристам, которых застали во время отпуска мощные ливни в Ялте, скорее всего, было обидно наблюдать такую грязную воду на побережье. Однако в данном случае это было неизбежно, поскольку от природных катаклизмов никто не застрахован.

Эксперт рассказала, как туристы отреагировали на прошедшие наводнения в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Относительно восьми миллионов туристов, которых, по прогнозам, Крым должен принять в этом году, Екатерина Лукьяненко отметила, что на этот счет ничего конкретного сказать нельзя. Многое будет зависеть от погоды и выбора самих россиян, поскольку недавно было восстановлено авиасообщение с Египтом, а до этого и с Турцией.

Она добавила, что некоторых специалистов в туризме сейчас пугает это количество гостей. В советский период те же восемь миллионов гостей полуострова отдыхали в разные сезоны и в разных частях региона.

«Большая часть туристов едет отдыхать в летний период. При этом многие разленились ходить пешком, из-за чего в осенне-зимний период не так много желающих путешествовать по нашим интереснейшим аттрактивным тропам. В этом и заключается проблема. Концентрация турпотока идет на летний период.

Дело в том, что большинство россиян не намерены брать отпуск в зимние холодные месяцы, только если это не зарубежный курорт. Также огромное количество семей нашей страны привязаны к учебному циклу. Как бы люди ни хотели понежиться в нашем ласковом сентябрьском море, полакомиться огромными арбузами, дешевым виноградом и другими фруктами, они вынуждены быть готовы к 1 сентября в школе. Однако в августе традиционно ожидается высокий сезон», — заявила эксперт.

Эксперт рассказала, как туристы отреагировали на прошедшие наводнения в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По поводу нынешнего курортного сезона доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко добавила, что в этом году турсфере не дают спокойно работать то катаклизмы, то ограничения по коронавирусу, которые вынуждены выполнять все, в том числе отельеры.

Напомним, ранее туристы рассказали ФАН, как восприняли введение новых ограничений из-за коронавируса в Крыму. По словам отдыхающих, они, конечно, не в восторге от происходящего, однако с пониманием относятся к нововведениям и некоторым запретам.

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