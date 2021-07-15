Туристы нашли в Крыму нетронутую бутылку с «капсулой времени» 1969 года

В курортном крымском городе Алуште туристы нашли настоящую капсулу времени, которая, по всей видимости, находилась в нетронутом состоянии более 50 лет. Речь идет о бутылке с запиской, датированной 1969 годом.

В ней сказано, что в этот период с 16 по 30 июля в этом курортном городе трое друзей провели замечательный отдых, передает корреспондент ФАН. Мужчины даже оставили свои фамилии с инициалами: Бахилов В. Г., Глазунов В. М., Москаленко В. Н.

«Эта бумага свидетельствует о том, что здесь, то есть на этом месте, жили три дикаря. Бахилов В. Г., Глазунов В. М., Москаленко В. Н. с 16 июля 1969 г. по 30 июля 1969 г. с этого дня обязуются приезжать сюда, то есть на это место, до конца своей жизни», — говорится в записке.

Pr Scr instagram.com / kamilla.sunrise

Саму находку обнаружила жительница одного из местных отелей. Девушка рассказывает, что бутылка очень старая, и у нее толстое стекло, а попала она к ней случайно — просто, видимо, скатилась с горы.

«Счастью нет предела! Какие эмоции были, когда не смогли открыть, разбили, развязали старую, черную нить и… Вот оно, почти 60 лет эта запись ждала мимо проходящих людей, и этими людьми оказались мы. Надеюсь, те люди, которые оставили эту записку в бутылке, еще живы», — рассказала девушка в Сети.

Pr Scr instagram.com / @nast1202

Вместе с тем другие пользователи назвали это удивительной находкой, а также заявили, что, скорее всего, авторы записки при ее написании вдохновились комедийным советским фильмом «Три плюс два», который вышел на экраны в 1963 году. Вместе с тем комментаторы сообщили, что им удалось найти людей, которые 52 года назад оставили эту «капсулу времени».

Корреспондент попытался связаться с ними, чтобы узнать подробности, однако ответа от них пока не поступило. Позже ФАН опубликует продолжение этой истории, поговорив с авторами записки.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные ограничения в городах Крыма. Теперь будут закрыты многие места скопления людей, а также отменены фестивали и концерты.