Крымский велосипедист выехал в сторону Владивостока и уже преодолел почти 6000 км

Крымский велосипедист Андрей Бобров, отправившийся в мае из Симферополя во Владивосток, рассказал ФАН, как пришла идея поездки, что его вдохновляет, какие эмоции он испытывает во время велоприключения длиной в 11 000 километров, а также поделился своими открытиями.

В 2020 году Андрей ездил из Калмыки до Астрахани и из Астрахани до Казани вдоль реки Волги. Маршрут на 2600 километров велосипедист преодолел за 25 дней, и именно в этом путешествии родилась идея поехать дальше. Год подготовки и решений, и вот, выбор пал на Владивосток.

Prt Scr vk.com / Андрей Бобров

Примечательно, что в 40 километрах от Владивостока, в селе Барабаш, Андрей родился. Он прожил там всего четыре года и уже ничего не помнит, но для мужчины это — значимая точка.

«Меня вдохновляет первый опыт, который был в прошлом году. Также меня вдохновляет поддержка, которая идет через соцсети — я ВКонтакте на личной страничке пишу о своих приключениях. И отзывы тех, кто за мной наблюдает, очень вдохновляют двигаться дальше. Маршрут тяжелый, и такой поддержки очень бы не хватало, если бы ехал самостоятельно», — делится велосипедист.

Сейчас Андрей — в Красноярске и отмечает, что хоть город у него всегда ассоциировался с холодом, ему очень жарко. Кроме того, на велосипеде взорвалось переднее колесо, но он не унывает — с приключениями интереснее жить. Тем более в Сети его действительно очень поддерживают.

«Удачи! Чтобы больше никаких взрывов и проколов», — пишет Михаил Житнев.

«Удачи вам и не унывать», — комментирует Андрей Воронин.

Крымчане отмечают, что гордятся поступком Андрея и находят в нем позитивный пример. Например, жительница города Симферополя Татьяна Кравченко узнала о велосипедисте еще несколько лет назад, когда он организовывал небольшие велопоходы по Крыму. Она с удовольствием отпускала с ним своих детей-подростков, потому что точно знала, что те будут под присмотром, и им будет уделено достаточное внимание. Тем более что в своей семье женщина старается поддерживать здоровый образ жизни.

«Когда узнала, что он решился на такой важный шаг, как велопробег с просто удивительной дистанцией, начала следить за путешествием. Радуюсь его достижениям и огорчаюсь, если, например, что-то происходит не так, но верю, что человек с такой большой волей и стремлением к победе наверняка сможет преодолеть все трудности, потому что он таким своим поступком не только показывает нам, как он преодолевает трудности, но и учит наших детей, да и нас самих. тому, что никакие преграды на пути к великой цели никогда не могут остановить героя. Спасибо ему большое за то, что учит нас стремлению», — рассказала ФАН Татьяна.

Сегодня у Андрея — уже 58 день путешествия и, говоря о своих ощущениях от поездки, он отмечает, что чувствует постоянную усталость, так как каждый день едет не менее 100 километров. На спидометре — уже почти 6000 километров. Тем не менее положительных эмоций — тоже немало, особенно от встреч с людьми в городах и на трассах, с велосообществами.

Prt Scr vk.com / Андрей Бобров

Цель путешествия Боброва — посмотреть, как развито велодвижение в городах России. На страничке указано, что он будет рад любителям велосипеда, которые встретят, поддержат, расскажут о своем крае, поделятся идеями и успехами велодвижения в своих регионах. И таких желающих находится немало. В процессе общения Андрей совершил для себя интересное открытие.

«Приезжаю и вижу хорошие вещи в городах, а люди зациклены на плохих моментах. Говорят, то плохо, это плохо, хотя я вижу — есть и прекрасные вещи. И я тоже, если вы спросите про Симферополь, как в нем живется, тоже найду не положительные стороны, а именно то, что меня задевает. Мы любим чужие города, чужие места, стремимся путешествовать», — рассказывает велосипедист.

Он подчеркивает, что к хорошему люди привыкают быстро, а плохое дергает нас и забирает все внимание. Также он сделал вывод, что Крым очень многогранный:

«Крым — это сокровище, где все есть по чуть-чуть».

Федеральное агентство новостей желает Андрею легкого пути и победы. А также напоминает, что ранее рассказывал о других крымских победителях — они не преодолевали тысячи километров, но тоже с оптимизмом шли к своей цели и все-таки смогли сорвать куш.