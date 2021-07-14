Представители индустрии гостеприимства и бизнеса попросят помощи у государства

Бизнес несет серьезные убытки из-за ситуации с коронавирусом. Рестораны практически полностью стоят пустые, а туристы отменяют бронирования. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в прямом эфире «Пандемия и катаклизмы vs Гостеприимство» Академии гостеприимства рассказал, как пандемия и чрезвычайные ситуации влияют на бизнес в туристической сфере, а также дал советы бизнесменам, как уберечься от последствий ЧС.

«Бизнес сегодня все понимает. И для того, чтобы регион не закрывали в локдаун, готов прививаться, готов делать ПЦР-тесты, в некоторых регионах даже за свой счет. Крупные сетевые компании готовы понести и эти затраты. <…> Но я не могу отпустить 15, 20, 30, 100, 150 сотрудников на вакцинацию, если надо с утра позавчера занимать очередь для того, чтобы вакцинироваться. Я не могу отпускать сотрудников на два этапа прививки — это три недели. Соответственно, два этапа, в которые некому работать», — сообщает Волков, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации сотрудников туристической сферы и о том, что этот процесс не быстрый.

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Он отметил что в этом году бизнес страдает от коронавируса гораздо больше, чем в прошлом. Это связано с тем, что введен дополнительный ряд ограничений, препятствующих туристическому потоку, но локдауна нет. Из-за этого государство не оказывает бизнесу поддержку. Та же выручка пляжей на юге России составляет 20-50% от плана.

«Планируем на этой неделе совместно с «Деловой Россией» собрать всех участников индустрии гостеприимства и затребовать помощи и поддержки со стороны государства — как по вопросам подтоплений в Крыму, так и по вопросам запретов и ограничений, связанных с недополученной выгодой и прочим», — сообщает Волков.

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Пострадавшим от последствий чрезвычайной ситуации Алексей Волков рекомендует не уповать на компенсации, а читать законодательство и страховать свое имущество. Пусть страховка — это дополнительная статья расходов, но она значительно меньше, чем суммы убытков в случае ее отсутствия.

«Вопрос финансовой и правовой грамотности сегодня нужно ставить глобально. <…> Бизнес ничего не понимает в страховании и пытается предъявить государству, что государство должно компенсировать ему убытки. <…> У государства нет инструмента покрытия таких расходов. Создаются какие-то благотворительные фонды, краудфандинговые компании, которые пытаются просто друг другу помогать, но государство помочь ничем не может. Не застраховался — извини», — сообщает президент ОСИГ.

Как подчеркнула ведущий эксперт в профессиональном образовании в сфере гостеприимства, руководитель Академии гостеприимства Наталья Вистунова, для того, чтобы жить и быть конкурентоспособными, люди должны быть гибкими и осознанными. Должны уже сегодня думать о том, что будет с бизнесом и туристической сферой завтра, сохранять и преумножать.

Ранее президент ОСИГ рассказал, что происходит с индустрией гостеприимства в России в связи с ЧС и пандемией и выдержит ли она новую волну коронавируса.