Глава союза индустрии гостеприимства рассказал, что происходит с турсферой на юге РФ

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в прямом эфире «Пандемия и катаклизмы vs Гостеприимство» Академии гостеприимства рассказал, что происходит с индустрией гостеприимства в России в связи с ЧС и пандемией, выдержит ли индустрия новую волну коронавируса, а также насколько разумны и действенны новые противоковидные ограничения.

«Волны будут постоянно. Будет и третья, и четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая, и мне кажется, что надо привыкнуть просто к тому, что мы живем в некоем «Черном море» волн и возможностей. Потому что только коронавирус заставил государство, всех без исключения, и в том числе бизнес, работать немножко по-другому. У нас появилась толерантность к изменениям, тот, кто особенно толерантен, становится успешным, особенно это касается Крыма, где нет конкуренции с федеральными участниками. Развивай каршеринг, развивай прокат, развивай цифровые приложения — возможности колоссальные», — рассказывает Волков.

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Волков считает, что некоторые действия местных властей в отношении туристической сферы в период пандемии являются неприемлемыми как для бизнеса, так и для туриста. Сейчас каждый регион вводит свои ограничения, равняясь на Москву, но при этом не всегда этим ограничениям следуют как положено. Например, в Краснодарском крае действуют ограничения по размещению с ПЦР-тестами, однако возможность сделать экспресс-тест есть только в сочинском аэропорту.

«Мы собрали 85 регионов, посмотрели, какие в них ограничения — действительно, в каждом абсолютно разные. Каждый пытается либо копировать Москву, Краснодар пытается копировать Севастополь. Итог очень плохой. В Севастополе отток 70% туристов с 16 июля, хотя как раз пик сезона — это связано с тем, что только с вакцинацией [заселяют] с августа по Краснодарскому краю, с 12 июля — по Владимирской области и так далее», — сообщает Волков.

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Вопросы вызывают и другие ограничения — например, работа ресторанов и баров до 23:00 — в то время как клубы и кальянные закрыты, а караоке, в которых в один микрофон может петь и сотня человек, открыты. Кроме того, есть вопросы к работе ресторанов в аэропортах.

«В аэропортах в ресторан можно попасть только с ПЦР либо с вакцинацией. Это в какую вкладывается парадигму или в какую борьбу с коронавирусом, если тысячи людей стоят рядом с этим кафе, но им сесть в кафе с соблюдением социального дистанцирования, как это было в прошлом году, нельзя», — говорит Волков.

В данный момент ОСИГ работает над урегулированием данной ситуации и обращается к Правительству Российской Федерации с просьбой вмешаться в работу местных властей в регионах, чтобы их действия в отношении сферы туризма согласовывались с предпринимательским сообществом. Тем не менее, несмотря на все сложности, Алексей Волков уверен, что сферу гостеприимства ждет прекрасное будущее, в связи с разработкой ОСИГ нового закона о туристической деятельности.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что нарушители масочного режима устроили скандал с полицией в рейсовом автобусе в Керчи. Сотрудники администрации и полицейские обращают внимание на недопустимость нахождения в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.