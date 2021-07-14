Представители турсферы рассказали о хамском поведении гостей Крыма на отдыхе

Представители туристического сервиса в Севастополе впервые рассказали о потребительском терроризме, с которым им пришлось столкнуться этим летом.

Наплыв туристов в этом году в Крыму фантастический. Закрытые границы со многими европейскими курортами вызвали огромный спрос на курорты на Черном море. Избалованные благами all inclusive туристы требуют такого же отношения к ним и в Крыму, однако не учитывают, что здесь такой системы пока нет.

С неподобающим поведением туристов столкнулись недавно в отеле в Алуште. Тогда конфликт между сотрудниками и отдыхающими закончился рукоприкладством, а работникам отеля пришлось подавать в полицию четыре заявления о побоях, нанесенных туристом. В этой ситуации разбираются правоохранители.

Как рассказали ФАН севастопольские сотрудники турсферы, с таким явлением, как потребительский терроризм, они столкнулись лично. Отдыхающие у них в гостевом доме туристы ежедневно оставляли мусор на общих площадках, в грубой форме требуя убирать за собой почти каждый час, приводили в дом друзей, что запрещено правилами. Когда терпение владельцев гостевого дома закончилось и постояльцев попросили съехать, люди начали угрожать устроить травлю в социальных сетях.

«Они сразу с порога сказали, что, вообще, всегда ездят в Турцию, но раз она закрыта, то и здесь сойдет. Мы прошли в номер, я показала, где лежат полотенца. Женщина взяла одно и дала высморкаться в него ребенку, потом она это полотенце бросила на порог и сказала сейчас же поменять. У нас уже иммунитет к разной степени хамства, но когда от их действий начали страдать соседи, мы попросили их съехать», — рассказала ФАН владелица частного гостевого дома в поселке Кача.

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Она призналась, что не хочет распространения негативной информации о своем бизнесе, но при этом никак не может защититься от хамства некоторых туристов. Таких отдыхающих нельзя наказать по закону, при этом подобное отношение приходится терпеть многим представителям сервиса.

«Мы задавали вопросы в органы. На что нам был дан ответ, что туристы ничего не ломают, никого не бьют, а значит даже «хулиганку» им не пришьешь», — добавила владелица бизнеса.

Потери, понесенные владельцами квартир, тоже никто не возместит: тут только вопрос правильно составленного договора или, допустим, залога. Как рассказала ФАН ялтинка, которая сдает свое жилье постояльцам, она к этому сезону сделала хороший ремонт в квартире. И так случилось, что уже первые постояльцы умудрились устроить у нее потоп: пострадали полы, мебель и техника. Сами же туристы наскоро собрались и съехали, не возместив никакого ущерба. Теперь женщина решает со специалистами вопрос, можно ли как-то получить с постояльцев сумму на восстановление имущества.

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Потребительский терроризм как явление возник еще в начале 90-х годов, когда впервые прозвучало утверждение «клиент всегда прав». Это развязало руки людям, которые желают утвердиться за чужой счет, специально портят чужое имущество, пытаются получить бесплатно какую-то услугу или выбить скидку.

«Сейчас уже пол-лета прошло, сезон напряженный, много людей, и каждому ты должен улыбаться и быть вежливым. Бывают срывы у людей, когда видно неприкрытое хамство и отношение, что мы тут рабы, что ли. У нас в кафе тоже была драка недавно, наш бармен попытался вывести посетителя, который стряхивал пепел с сигареты в аквариум и плевал на тарелки. Завязалась драка, но там еще и другие гости подключились, которые видели, что этот [посетитель] неадекватный. А потом мы видели в соцсетях его пост, что в Крыму плохой сервис», — поделилась с ФАН официантка из Севастополя Елена Тришко.

Ранее ФАН писал, что в Крыму продолжается вакцинация сотрудников туристической сферы, чтобы сформировать коллективный иммунитет и безопасно принимать туристов на отдыхе. По последним данным, в некоторых санаториях привились от коронавируса уже более 65% сотрудников, в целом вакцинировались более 11 тысяч человек.