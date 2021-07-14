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Четыре человека погибли в результате шторма в Крыму

  /   Обновлено: 14 июля 2021 10:44
Происшествия
Четыре человека погибли в результате шторма в Крыму
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 14 июля. Следователи проводят проверку по факту гибели четырех людей, утонувших при купании во время стихии.

За минувшие сутки зарегистрировали пять таких происшествий. Тело 67-летней женщины без признаков жизни нашли на пляже поселка Николаевка Симферопольского района, а на пляже одного из санаториев в Евпатории — тело 71-летней отдыхающей. В городе Саки во время купания погиб 50-летний мужчина, в селе Курортное Ленинского района — 62-летний отдыхающий.

Оперативники установили личности всех погибших. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На месте ЧП работают следователи. Они назначили проведение нескольких экспертиз.

Кузбассовец избил и утопил женщину, уснувшую у него в автомобиле. Инцидент произошел около водоема на участке местности в деревне Сухая речка Кемеровского муниципального округа, сообщала газета A42.RU.

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