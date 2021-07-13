Нарушители масочного режима устроили скандал с полицией в рейсовом автобусе в Крыму

В Керчи сотрудники управления транспорта и управления муниципального контроля вместе с сотрудниками полиции проводят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, однако не все рейды обходятся без происшествий. В популярной группе «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен скандал между гражданами и полицией во время одного из таких рейдов.

«Автор видео написал о том, что полиция в 30-градусную жару пыталась составить протокол на пассажира, который приспустил маску с носа. Мать молодого человека потеряла самообладание, пытаясь воспрепятствовать выведению сына из автобуса», — сообщается в посте.

На видео видно, как пассажиры в приспущенных масках пытаются помешать сотруднику полиции выполнять свои обязанности. За кадром слышно женщину, которая пытается урезонить граждан.

«Он выполняет свои обязанности, а вы веселитесь», — говорит она.

Полицейский просит нарушителей покинуть автобус, на что другая женщина, закрывая спиной своего взрослого сына, повышает голос: «Не покинет он, я сказала, не трогай моего ребенка». Далее возникает потасовка. В конце видно, как женщина с сыном все же покидают автобус.

Видео вызвало бурную реакцию общественности — некоторые комментаторы защищают пассажиров, нарушающих масочный режим, и обвиняют сотрудников полиции.

«Какая может быть маска в такую жару, это возможность обморока и развитие легочных инфекций пострашней ковида!» — комментирует Дмитрий Желтоусов.

Пресс-служба администрации города Керчи /

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто понимает, что работа полиции в рамках таких проверок направлена на исполнение предписаний Роспотребнадзора и повышения ответственности населения как за свое собственное здоровье, так и за здоровье окружающих.

«Выйти надо было из автобуса мамане с сыном, а не «Дом-2» устраивать! К вам подошли сотрудники полиции, значит, не просто так. Ответственность за свои поступки нести не хотят, да и все. Сотрудник молодец, крепкий характер!» — комментирует видео Никита Галкин.

«Во всем мире пандемия, люди умирают. Это никого не волнует?! А тут маски велели надеть. У всех возмущений полные штаны. Или заболеть лучше будет?! Не факт, что будут хорошо лечить, и что вообще вылечат!» — пишет Елена Ельшина.

Пресс-служба администрации города Керчи /

Тем не менее, как верно заметил один из комментаторов Александр Корзик, согласно стандарту, принятому Минтрансом, при любых условиях температура в салоне общественного транспорта летом не должна превышать 25 градусов, а зимой не должна опускаться ниже 12 градусов. Поэтому всем перевозчикам стоит обратить внимание на оборудование автобусов и маршруток кондиционерами.

«Рабочие группы проверяют наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров, а также наличие дезсредств в салонах автобусов. Водители проводят плановую санобработку автотранспортных средств регулярно. Однако не все керчане соблюдают масочный режим, поэтому сотрудники администрации и полицейские обращают внимание на недопустимость нахождения в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты и напоминают гражданам о мерах профилактики», — сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

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