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СК организовал проверку по факту хищения человека на пляже Севастополя

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:00
Происшествия
СК организовал проверку по факту хищения человека на пляже Севастополя
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Севастополь, 13 июля. Следователи начали проверку после появления в Сети видеоролика, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа отдыхающего и сажают его в черную Audi.

По предварительным данным, все случившееся было неудачной шуткой — «похитители» хотели разыграть знакомого, но по ошибке усадили в автомобиль другого человека. Полицейские остановили транспортное средство в районе пляжа и освободили пассажира, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия шутников проверят на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел в поселке Учкуевка на глазах у изумленных туристов. Никто из них не решился заступиться за мужчину — «захватчики» были с предметами, похожими на огнестрельное оружие.

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похищение севастополь пляж
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