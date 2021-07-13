СК организовал проверку по факту хищения человека на пляже Севастополя

Севастополь, 13 июля. Следователи начали проверку после появления в Сети видеоролика, на котором двое вооруженных мужчин уводят с пляжа отдыхающего и сажают его в черную Audi.

По предварительным данным, все случившееся было неудачной шуткой — «похитители» хотели разыграть знакомого, но по ошибке усадили в автомобиль другого человека. Полицейские остановили транспортное средство в районе пляжа и освободили пассажира, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия шутников проверят на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел в поселке Учкуевка на глазах у изумленных туристов. Никто из них не решился заступиться за мужчину — «захватчики» были с предметами, похожими на огнестрельное оружие.