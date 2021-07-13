Эксперты рассказали о новшествах приемной кампании 2021 года в вузах

Севастополь, 13 июля. Пора выпускных вечеров прошла, и для бывших школьников настало время задуматься о своем будущем, а именно о поступлении в высшие учебные заведения. Об особенностях вступительной кампании в этом году, приеме документов и влиянии пандемии на учебный процесс рассказали в ходе пресс-конференции «Особенности приемной кампании-2021».

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отмечает, что в этом году есть целый ряд новшеств, в которых нужно разобраться, но большинство абитуриентов справляются с поставленной задачей.

«Основные новшества касаются увеличения количества направлений подготовки, на которые можно подать документы в вузы: сейчас можно в пять вузов до десяти направлений подготовки подать — это расширяет спектр возможностей. Университет может установить некоторую внутреннюю планку, то есть меньше десяти, но не менее двух. Но да, в пределе 50», — сообщил он на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Изменились также сроки подачи документов, кроме того, в этом году абитуриенты могут вне зависимости от получения результатов ЕГЭ подавать документы, а результаты будут подтягиваться из федеральной базы данных. Способы подачи документов остались такими же, как и в прошлом году: документы можно подать как лично, так и дистанционно — по почте или онлайн. Еще одним важным изменением станут обезличенные списки поступивших — вместо фамилий будут специальные персональные коды или же номер СНИЛСа.

Что касается необходимости ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации, то ответственный секретарь приемной комиссии КФУ имени В. И. Вернадского Алексей Гусев сообщил, что на данный момент их наличие для российских студентов не требуется, однако ближе к началу учебного года ситуация может измениться. Для иностранных же студентов наличие отрицательного ПЦР-теста необходимо. Также, отвечая на вопрос о дистанционном обучении, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов сообщил, что вузы готовы как к очной, так и к дистанционной форме обучения — в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о роли молодых активистов в жизни Крыма и об их гражданской позиции — какую роль играет молодежь в социуме и чем она может помочь.