Крымский блогер показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище

После продолжительных дождей в Крыму местные водохранилища, а также другие источники наполнились пресной водой, даже те, которые были пересохшими много лет. Известно, что только за июнь водоемы полуострова пополнились минимум на 40 млн кубометров воды. Эксперты говорят, что даже без отсутствия новых притоков жителям и гостям Крыма воды хватит минимум на 11–12 месяцев.

При этом обильные дожди наполнили так называемые карстовые полости, поэтому притоки в родники и другие источники будут продолжаться еще какое-то время. Вместе с тем общий объем воды в водохранилищах по состоянию на 1 июля составил 130,6 миллиона кубометров. Стоит отметить, что наполняемость источников Крыма произошла неравномерно, поэтому часть из них до сих пор находятся в полупустом состоянии, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Так, например, Аянское водохранилище сейчас заполнено на 100%, поэтому с 20 июня часть воды сбрасывается в Симферопольское, которое за время дождей так и не успело наполниться даже на половину. Крымский блогер Александр Талызин опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором он с высоты птичьего полета показал, как сегодня выглядит подножье горы Чатыр-Даг, а также сам Аянский источник.

Обратим внимание, что в марте 2021 года Аянское водохранилище выглядело примерно так из-за длительной засухи (ниже на фото). Однако после дождей ситуация изменилась в лучшую сторону, а вот до этого, в январе, оно было фактически пересохшим.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Кроме того, известно, что Счастливенское водохранилище в Ялте на сегодняшний день заполнено более чем на 95%, Кутузовское и Загорское — порядка 84%, другие же источники, по данным Госкомитета по водному хозяйству РК, не наполнились даже на 50% проектной мощности. Меньше всего сейчас воды во Фронтовом водохранилище — около 5%.

Отметим, что многие годы Крым страдал от природной засухи и водной блокады, устроенной Украиной. Сегодня, когда водная проблема на полуострове решена, злорадствующей стороне остается лишь возмущаться и искать другие поводы для того, чтобы уколоть крымчан.

Напомним, ранее житель Ялты рассказал ФАН правду о проблемах с бесплатными парковками в Крыму. По словам горожанина, есть даже определенные схемы, по которым работают самозванцы.