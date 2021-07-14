Завод по переработке мусора хотят открыть рядом с крупнейшей свалкой Крыма

В Крыму намерены построить мусороперерабатывающий завод. Его предполагается разместить около села Тургенево — рядом с самой крупной свалкой бытовых отходов в Крыму. Корреспондент ФАН узнал подробности и мнение экспертов.
Проблема вывоза и переработки мусора — пожалуй, один из самых болезненных вопросов крымского полуострова. Один только Симферополь производит в стуки 450 тонн отходов. При этом зачастую это — неотсортированный мусор, который малопригоден для переработки. Обычно все эти отходы вывозятся и хоронятся на свалках твердых бытовых отходов (ТБО).
С 1 января 2019 года в России действует реформа по обращению с отходами, в рамках которой эксплуатация мусорных свалок запрещена. А отходы, поступающие от населения, подлежат сортировке и дальнейшей переработке.
«Мы изначально были против. Только свалку рядом закрыли, и тут уже этот завод. Почему сразу нельзя было построить в Тургенево? Это же логично, чтобы мусор был в одном месте», — рассказывает жительница Каменки Таисия Еверинова.
Споры инвесторов, администрации крымской столицы и жителей микрорайона о целесообразности размещения вредного предприятия в черте города продолжались более трех лет, пока решение наконец не было найдено. Этим решением стало размещение мусороперерабатывающего завода в селе Тургенево под Джанкоем (недалеко от границы с Украиной), куда на сегодняшний день свозится мусор с доброй половины населенных пунктов Крыма.
«Я являюсь представителем нескольких российских предприятий, занимающихся переработкой отходов в стране. Мы сейчас выедем на активную работу, чтобы войти в этот проект и приступить к переработке отходов. У нас уже семь месяцев готов проект, который способен дать 100% переработку отходов.
У нас есть уже работающее предприятие в Орле, которое перерабатывает до 300 тысяч тонн мусора в сутки. Такой же завод в Крыму способен перекрыть практически все потребности республики. Стоимость такого предприятия оценивается в 3 миллиарда рублей», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что в Крыму сильно цепляются за архаичные украинские традиции. По его мнению, свалки, от которых страдает полуостров, очень выгодны своим владельцам в качестве источника теневого дохода. Потому что через них отмываются довольно крупные суммы денег. Именно этим и обусловлено крайне неохотное внедрение современных технологий по переработке мусора в Крыму.
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