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Крымчане рассказали, до чего может довести Украину попытка создания «анти-России»
Общество
Крымчане рассказали, до чего может довести Украину попытка создания «анти-России»
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Крыма Сергей Аксенов рассказали, как восприняли статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Отметим, что в материале президент говорит об исторических, культурных и религиозных связующих народов, которые во многом определяют их родство.

«Статья сильная. А сила, как известно, в правде. <…> У нас общая история, общая память. Поэтому и не получается у неоидеологов сегодняшней украинской власти разорвать эту историческую ткань, выкраивая не лучшие фрагменты и пытаясь сшить что-то новое <…> В правде геополитической своими именами названо то, что происходит в братской стране сегодня. Внешнее управление и попытка создания «анти-России». Политика по превращению братского народа в инструмент борьбы с Россией. Как бы пристойно это ни оформлялось. Это правда. И президент говорит, что мы этого не можем допустить», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Вместе с этим, как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, вполне вероятно, что десятки миллионов граждан и в России, и на Украине согласятся с тем, что мы — один народ.

«Что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Крымчане всегда были в этом убеждены. Как и в том, что попытки внешних сил превратить Украину в «анти-Россию» обречены на провал вне зависимости от того, кто стоит за такими попытками», — сказал Аксенов.

Крымчане рассказали, до чего может довести Украину попытка создания «анти-России»
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН также поговорил с крымчанами, которые уже ознакомились со статьей. Жители полуострова рассказали, что думают по поводу единства русских и украинцев, о которых говорит президент, а также высказались о том, что украинские власти уповают на помощь западных партнеров, во всем следуя их указаниям.

«Украина отвернулась от России и надеется на новых хозяев. Чего они ждут? Неужели они рады довольствоваться жалкими подачками в виде каких-то траншей, старого натовского оружия и якобы помощи в продвижении отечественных товаров на европейском рынке? Ведь теряют они намного больше! Они теряют свою идентичность, прививая новому поколению европейские ценности, забывают свою культуру, забывают родственные связи с россиянами. Хотя именно Россия всегда помогала братьям», — поделился Андрей Рябков, преподаватель истории.

«Пытаясь досадить России, мне кажется, Украина только себя позорит. Это как в поговорке: Назло мамке уши отморожу. Так и тут: вместо того, чтобы вместе что-то развивать, сохранять братские отношения, украинские власти режут все на корню, пытаюсь полностью избавиться от всего русского. Жаль, что так происходит. Боюсь, они могут дойти до того, что украинцы начнут массово уезжать из страны в Россию, чтобы сохранять свои ценности и родственные связи», — поделилась HR-специалист Анастасия Сивкова.

Отметим, ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, у кого может вызвать бешенство статья Путина об Украине. Бывший парламентарий уверен, что текст вызовет бешенство у неадекватных людей, постсоветских стран и всех, кто занял позицию «анти-Россия».

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