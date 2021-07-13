Крымчан предупредили о возможной вспышке лихорадки Западного Нила

Симферополь, 13 июля. Вспышка лихорадки Западного Нила может начаться на территории Крыма из-за комаров, предупредили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевание передается через комариные укусы. Сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения лихорадкой. Однако на севере Крыма предпринимаются необходимые меры профилактики.

Об этом рассказал начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов. Увеличение популяции комаров наблюдается в центре и на севере полуострова. Одной из причин является дождливое лето.

Комариные укусы стали причиной смерти большого количество людей. Об опасности этих насекомых ранее рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

Токсиколог Алексей Водовозов дал рекомендации по использованию средств защиты от комаров и других кровососущих насекомых. Прежде всего, нельзя допускать попадания репеллентов на слизистые, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также россиянам назвали пять растений, которые отпугивают комаров. Травы можно посадить в горшке или в грунт на даче, передает «Ридус».