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Полиция обнаружила ряд нарушений в ходе рейда по заведениям Севастополя
Происшествия
Полиция обнаружила ряд нарушений в ходе рейда по заведениям Севастополя
Пресс-служба правительства Севастополя

Севастополь, 12 июля. Участковые уполномоченные провели рейды по контролю за соблюдением противоэпидемического режима и нашли серьезные нарушения в ряде баров, кафе и ресторанов.

Предприниматели не соблюдают требования указа о введении режима повышенной готовности на территории города. Также многие сотрудники пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

В отношении провинившихся граждан составлены административные протоколы о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Теперь юридическим и физическим лицам грозят серьезные штрафы.

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севастополь штраф рейд
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