Житель Ялты рассказал правду о проблемах с бесплатными парковками в Крыму

С началом туристического сезона на самых популярных точках Крыма появляются нелегальные парковщики. Они собирают деньги с ничего не подозревающих туристов на бесплатных парковках. Это приводит к возмущению как местных жителей, так и гостей курорта.

В Ялте задержали местного жителя, который брал деньги с людей за использование бесплатной парковки в районе Ливадийского дворца. Мужчина представлялся работником дворца-музея и даже выдавал какие-то липовые чеки на оказание услуг.

После обращений граждан, а также сообщений в соцсетях правоохранительные органы приняли меры и задержали самозванца. Против него были составлены административные протоколы, передает корреспондент ФАН.

В Сети появилась информация, что при въезде в район канатной дороги на Ай-Петри — одно из главных туристических мест Большой Ялты — неизвестный пытался взимать 300 рублей с автомобилистов за бесплатную парковку. После требований предъявить какие-либо документы мужчина начинал в грубой форме общаться с людьми и хамить. Было замечено: парковщиками в таких отдаленных местах часто работают приезжие из других регионов страны.

«Если честно, для крымчан это уже совсем не новость, потому что это происходит почти каждый год и на одном и том же месте. В прошлом году власти Ялты уже проводили рейд на Ай-Петри вместе с полицией и наводили там порядок. Однако ситуация в корне от этого не изменилась, потому что с людей продолжали брать деньги за парковку, в том числе в вечернее время. Эти деятели просто начали работать между рейдами. Потом, вроде, все наладилось. Но сейчас, как мы видим, аналогичная ситуация вновь повторяется. Что за беспредел? Я считаю, что подобные вещи позорят Крым. Такое происходило и 10 лет назад, и, к сожалению, происходит до сих пор. Нужно усилить рейды, проверки и борьбу с нелегальными парковщиками, чтобы правоохранители их серьезно проверяли и наказывали», — заявил в разговоре с ФАН Владимир, житель Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Он рассказал про еще одну распространенную схему обмана людей лже-парковщиками. Обычно это происходит так: люди приезжают в какое-нибудь популярное место, после чего к ним сразу подбегают какие-то непонятные люди и якобы пытаются помочь припарковаться.

«После этого они сообщают свою, по сути, выдуманную цену парковки или говорят, что она бесплатная только для посетителей ресторана либо какого-нибудь другого соседнего заведения. Естественно, что ни документов, ни чеков у них нет, а вот жилетки и бейджики — есть. Видимо, для внушения, что все это законно. Не все хотят с ними спорить, поэтому либо переставляют свое авто, либо платят. В ином случае есть риск, что тебе проткнут колесо, скрутят номер или поцарапают автомобиль. И самое обидное, что ты потом ничего не докажешь. А если начнешь вызывать полицию, так эти обманщики просто снимают жилетки и уходят восвояси», — подчеркнул Владимир.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Многие люди пишут в соцсетях, что местные власти и правоохранители должны принять еще более строгие меры в этой ситуации. Некоторые даже предлагают устанавливать камеры, чтобы ловить злоумышленников и оперативно пресекать нарушение закона.

Другие же говорят — пусть эти парковки станут хотя бы городскими, чтобы деньги — а это десятки миллионов рублей — уходили в муниципальные бюджеты и все было по закону. В таком случае можно было бы решить сразу несколько проблем — избавиться от вымогателей на парковках и пополнить местные бюджеты для решения других социальных проблем.

Ранее крымчанка назвала истинную причину, почему местные жители, сдающие жилье, не любят украинских туристов.