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Туристка рассказала, что ее удивило на обычном рынке в Ялте
Общество
Туристка рассказала, что ее удивило на обычном рынке в Ялте
Новостное агентство «Харьков».  /  Вероника Комкова

Отдыхающие в Ялте туристы чаще покупают овощи и фрукты на центральном рынке города ― это удобно, всегда большой выбор. Здесь торгуют как местными товарами, так и продуктами, привезенным с материковой части России. Москвичка Мария, которая во время отдыха неоднократно заходила на местный рынок, рассказала ФАН, что наблюдала странную для нее картину: продавцы и покупатели иногда в шутку, а иногда и нет, разговаривали на украинском языке.

«Не скажу, что это меня как-то напугало. Просто как-то непривычно слышать украинскую речь в российском Крыму. Как я поняла тогда, продавщицы, у которых я брала фрукты, больше развлекались и шутили на украинском языке. Я несколько раз туда ходила и со временем выяснила, что одна из них иногда возит с Украины товары. И вот с некоторыми коллегами и покупателями они так на украинском шутят и болтают, чтобы было веселее работать», — сказала девушка.

При этом, говорит Мария, украинскую речь она иногда слышала в маршрутках и на набережной, однако ни разу не встречала каких-либо косых или осуждающих взглядов окружающих.

«Мне почему-то казалось, что тут могут как-то не особо воспринимать украинскую речь. Хотя подумала: чему удивляться, если люди более 20 лет жили в другом государстве и многие тут знают украинский или говорят на нем», — поделилась Мария.

Девушка отмечает, что в Крыму особенная атмосфера, в Ялте ей очень нравится. По словам собеседницы ФАН, отдых на полуострове запоминается несравненной природой и вкусными местными фруктами.

Ранее ФАН рассказывал, что симферополец расставил точки над «i» в вопросе принадлежности полуострова и ответил, как прекратить постоянные споры о том, чей Крым.

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украина крым ялта
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