История с отравлением знаменитого пса из Ялты получила трагическое продолжение

В Ялте от отравления крысиным ядом скончалась собака трубача Виктора Малиновского Бель. Долгих пять дней хозяин боролся за жизнь любимицы, но тщетно. Ялтинцы шокированы новостью и обращаются к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой защитить знаменитого пса Мухтара, также проживающего с музыкантом. Они уверены, что целью отравителей была именно эта собака.

«Мы обращаемся к вам с просьбой о помощи установить камеры наблюдения, направленные на двор, где проживает Виктор Малиновский с семьей и Мухтаром. Также мы обращаемся к вам с просьбой о награждении Мухтара, присвоении ему именной медали Ялты как знака бесконечного уважения, любви, преданности самых верных друзей человека, наших братьев меньших. Мы просим дать свою защиту этому дуэту, помочь нам спасти Мухтара для всех нас», — обращается к главе Крыма Светлана Маркова.

Она также рассказывает, что два года назад Аксенов помог вызволить Мухтара из приюта «Ковчег» и передать его Малиновскому. Женщина отмечает, что все радовались тому, что пес, несмотря на всю трагичность судьбы, вновь обрел семью — заботливого хозяина и белую подружку Бель. Тем не менее, как оказалось, это не было хэппи-эндом. О смерти Бель несколько часов назад сообщил сам Малиновский.

Многие в комментариях выразили соболезнования в связи с гибелью животного и попробовали обратить внимание правоохранительных органов и властей города на эту ситуацию. О Мухтаре в Ялте ходят легенды. Говорят, что у пса более девяти лет назад погиб хозяин-моряк, с тех пор верный друг приходил на набережную и ждал его. Со временем собаку приютил ялтинский музыкант — трубач Виктор Малиновский. Вместе с белоснежной подругой Бель Мухтар помогал хозяину выступать на набережной.

Ранее ФАН рассказывал, что неизвестные пытались отравить местных любимцев крысиным ядом, подбросив отраву во двор, где находились животные.