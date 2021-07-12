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Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
Общество
Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Артем Кулекин

В сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва. На пресс-конференции «Крымский избирком: подготовка и проведение выборов депутатов Госдумы» рассказали, как будет организовано голосование на полуострове.

«Финансирование получено в размере 236 308 800 рублей, средства пойдут на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной думы, на дополнительную оплату труда работников и безопасность при проведении выборов. Речь идет о санитарно-эпидемиологических мерах», сообщил председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

Голосование будет проходить в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. Примечательно, что 17 сентября не будет выходным днем. Всего в Крыму будет задействовано 1170 избирательных участков, из них 39 будут организованы в местах временного пребывания в больницах, аэропорту и следственном изоляторе. По состоянию на 1 января 2021 года общее количество избирателей на полуострове — около 1,5 млн человек. В Республике Крым образовано три одномандатных избирательных округа: симферопольский округ №19, керченский округ №20 и евпаторийский округ №21.

Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
Федеральное агентство новостей  / Артем Кулекин

«Немного меняется специфика работы участковых комиссий в дни голосования. Особое внимание уделяется сохранности бюллетеней. В той сумме, которую назвал Михаил Григорьевич, в том числе заложена часть денег на приобретение специальных сейф-пакетов», рассказала заместитель председателя комиссии Инна Гузеева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По законодательству в течение каждого дня голосования после 20:00 все бюллетени должны быть перемещены в специальные сейф-пакеты, которые будут опечатаны и помещены под круглосуточную охрану в металлические сейфы. Вскроют их только по окончании последнего дня голосования.

Еще одно новшество заключается в том, что на придомовых территориях не будет дополнительных избирательных участков, а возможность удаленного голосования есть только в Севастополе. Также со 2 августа по 13 сентября через портал «Госуслуги», МФЦ, участковую и территориальную комиссии можно подать заявление на голосование по месту нахождения в любом населенном пункте России.

Голосование пройдет с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Также Центральная избирательная комиссия рекомендует сделать прививки от COVID-19 всем, кто намерен участвовать в качестве членов участковых и территориальных комиссий. Малышев подчеркивает, что это не требование, не условие участия, а рекомендация.

Ранее ФАН рассказывал о заявлении заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, который сообщил, что информация о переносе думских выборов является слухами.

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