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Ялта рискует повторно «уйти под воду» из-за приближающегося шторма
Происшествия
Ялта рискует повторно «уйти под воду» из-за приближающегося шторма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 12 июля. Крымские синоптики вновь обещают сильные ливни в регионе, достаться может и многострадальной Ялте, передает корреспондент ФАН.

Штормовые предупреждения на полуострове в последнее время объявляются чуть ли не каждый день. Оно действовало и накануне. Теперь же метеорологи продлили его вновь — минимум до 13 июля.

Специалисты говорят, что велика вероятность сильных ливней, гроз, града, шквалистого ветра до 25 метров в секунду. Как результат — подтопление территорий. Жителям и гостям региона рекомендуют ограничить выход в горы, а тем, кто любит «дикий» отдых с палатками на побережье, — немного потерпеть.

Как сообщила корреспонденту ФАН глава администрации Ялты Янина Павленко, накануне и в понедельник осадков не было. Город до сих пор не оправился от последствий недавних событий, работы продолжаются.

«Все проблемы решить так быстро невозможно. Ключевые моменты мы устранили, продолжаем ремонтно-восстановительные работы — их перечень обширный», — уточнила Павленко.

Ялта рискует повторно «уйти под воду» из-за приближающегося шторма
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Надвигающаяся непогода определенно пугает и жителей, и туристов. Но за последнее время в городе научились бороться с последствиями ливней, делают это профессионально.

В настоящий момент в Крыму сильные дожди идут в районе Балаклавы и поселка Советский. Судя по карте осадков, они будут смещаться в сторону Севастополя и Бахчисарая.

Ранее ФАН рассказывал, что Ялта потеряла во время масштабного потопа в Крыму. Ущерб, который нанесли полуострову ливни и их последствия, оценили в 12 млрд рублей, 7 млрд из них стихия отобрала у Ялты.

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шторм крым непогода ялта
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