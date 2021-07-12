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В Ялте попытались отравить поющего пса Мухтара, ставшего живым символом города
Происшествия
В Ялте попытались отравить поющего пса Мухтара, ставшего живым символом города
ИА «Политика Сегодня».  /  Алиса Денисова

В Ялте неизвестные попытались отравить крысиным ядом местных любимцев — поющего пса Мухтара, также известного как крымский Хатико, которого часто можно увидеть на набережной, и собаку Бель. Сообщается, что яд подбросили во двор трубача Виктора Малиновского, приютившего животных. Мухтар не пострадал, потому что приучен не подбирать с пола, а вот Бель находится в тяжелом состоянии.

«Виктор показал обоих псов московскому ветеринару, которая и диагностировала отравление. Даже сказала, что отравили крысиным ядом. Люди, когда же все станут человеками?! Мухтар — наше достояние, он не просто Витин пес, что же это происходит?» — пишет в Сети пользователь Luka Zluka.

В Ялте попытались отравить поющего пса Мухтара
ИА «Политика Сегодня».  / Алиса Денисова

Действительно, Мухтар уже стал своего рода символом Ялты — его любят не только местные жители, но и приезжие. Некоторые туристы, планирующие отдых в Крыму, даже интересуются в соцсетях, можно ли еще встретить пса на набережной. Поэтому новость о попытке отравить городских любимцев вызвала волну негодования в соцсетях.

«Да, читала о том, что в последнее время участились случаи в Крыму, когда отраву закидывают во двор. Я просто не понимаю, зачем они это делают? Что за ненависть руководит этими недолюдьми?» — пишет Жанна Пономарева.

«Руки пусть отсохнут у того, что поднял руку на животное», — комментирует Камилла Андреева.

«Животные куда человечнее некоторых людей», — отмечает Влад Романов.

В Ялте попытались отравить поющего пса Мухтара
ИА «Политика Сегодня».  / Алиса Денисова

В городе ходят слухи, что когда-то у Мухтара погиб хозяин-моряк и пес долго ждал его у моря — за этого местные прозвали его крымским Хатико. Но однажды пес покусал женщину, после чего оказался в приюте. Местные встали на его защиту, и так у Мухтара появился новый хозяин. Помня об этом случае, некоторые предполагают, что отравить животных пыталась пострадавшая тогда от зубов Мухтара женщина. Однако еще тогда после инцидента пострадавшая признала в соцсетях свою вину, написав, что сама полезла к псу погладить.

Ранее ФАН рассказывал, что пользователи в Сети были шокированы поступком крымского живодера, задушившего собаку. Случаем заинтересовались правоохранители, поэтому сотрудниками полиции проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия.

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крым животные ялта травля собак
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