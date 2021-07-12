Предпринимательница из Севастополя организовала торговлю дипломами для моряков

Севастополь, 12 июля. Правоохранители пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на продаже сертификатов и дипломов для моряков.

В отношении пяти фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о посредничестве при даче взятки, коррупции и мошенничестве в зависимости от роли.

По версии СК, владелица компании по оказанию помощи в оформлении морских документов вовлекла в преступный бизнес сотрудника филиала ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» и трех безработных. За 80 – 100 тысяч рублей желающие могли приобрести пакет документов для работы на водном транспорте. Покупатели были избавлены от необходимости сдавать соответствующие экзамены. Учиться им также было необязательно.

Правоохранители установили, что за каждый набор документов подельник из ФГБУ получал 10 тысяч рублей.