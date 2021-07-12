Ликвидирующих последствия ЧС в Крыму солдат оклеветали в соцсетях

Военнослужащих, помогающих ликвидировать последствия ЧС в Крыму, оклеветали. В Сети распространили неудачно отредактированный скриншот статьи одного из СМИ. Злоумышленники заявили, что служащие якобы присвоили себе имущество жителей.

Симферопольское сообщество в соцсети «ВКонтакте», у которого насчитывается 47 тысяч подписчиков, разместило пост некой Анастасии Соколовой. Женщина сообщает, что не все из привлеченных к ликвидации последствий стихийного бедствия людей оказались добросовестными.

Бдительные пользователи соцсети не позволили обмануть себя. На скриншоте название статьи и дата публикации изменены, шрифт для заголовка подобран в соответствии с тем, который используется на сайте, однако исправить ссылку автор фейка забыл. Соколову обвинили в плохом фотошопе и разжигании ненависти.

Вот, что распространялось в соцсетях несколько дней.

Prt Scr vk.com / Симферополь LIFE

Вот материал, который был опубликован на самом деле.

crimea-radio.ru / Prt Scr

Пользователи соцсетей моментально отреагировали.

«Хаха, хреновый фотошоп и вбросы регулярные про РФ как «плохо в Крыму стало после 2014». Такое ощущение, что группу админят из Киева», — пишет Сергей Романенков.

«Я, конечно, прошу прощения. А администрация группы проверяет то, что выкладывает? Не поленился и поискал. Прошу. Оригинал статьи и ее названия!» — комментирует пост Михаил Онищенко.

«Послушайте, это голословно, если есть факты, то обращайтесь куда следует. А так — это провокация и разжигание ненависти к нашим ребятам. Все люди разные. Пожалуйста, только факты», — пишет Елена Малюта.

«Противно как-то стало. Со всей России волонтеры помогали разгребать грязь и горы мусора, и их еще и обвиняют в чем-то?» — не скрывает возмущения Татьяна Бойко.

Оригинальная же статья была опубликована на портале «Радио Крым» 22 июня (а не 6 июля) под заголовком «Военные продолжают ликвидировать последствия наводнения в Крыму». Связаться с самими автором поста не получилось, так как ее страница закрыта. Администраторы группы, разместившей фейк, заявили ФАН, что они подобное «творчество» фейком не считают: даже после замечаний пользователей пост продолжает висеть на странице группы.

После потопов на полуострове глава управления МВД по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда поручил развернуть работу наружных служб полиции по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от стихии, а также охране их имущества.

Ранее ФАН рассказывал о другом фейке из соцсетей, напугавшем ялтинцев новостью о смерти старушки после общения с городским контролем.