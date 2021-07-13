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ФАН публикует список самых опасных пляжей Крыма
Общество
ФАН публикует список самых опасных пляжей Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Отпуск в Крыму каждый проводит по-своему. Одни предпочитают мирно нежиться под крымским солнцем на пляже, другие выбирают активный отдых в крымских горах с поездками на мотоциклах и скалолазанием. Тем не менее даже простой пляжный отдых может быть не менее опасен, чем скоростная поездка на мотоцикле. О самых травмоопасных местах отдыха в Крыму — в материале ФАН.

Как ни странно, но значительную часть травм отдыхающие в Крыму получают именно на пляже. Для кого-то отдых оказывается роковым. Чаще всего трагедии происходят на диких пляжах с крутыми скалистыми склонами.

Такие пляжи привлекают людей своими красотами и, как ни странно, труднодоступностью, ведь намного приятнее отдыхать в кругу близких друзей, вдали от забитого туристами «официального» курорта. Именно это стремление чаще всего губит неосторожных туристов.

ФАН выяснил список самых опасных пляжей в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Крым во всей красе! - Таня Шалыгина
По данным МЧС, около 70% несчастных случаев в горной местности Крыма приходится на небольшой дикий пляж мыса Фиолент в районе Маяка. В 2017 году в этом месте спасатели вытащили 30 пострадавших. В 2020 году двое мужчин здесь сорвались с 16-метровой высоты. Один погиб на месте, другой получил тяжелые травмы. А 26 июня 2021 года сорвавшийся со скалы булыжник раздавил находившуюся под ним палатку вместе с туристом.

 

Несколько дней назад на пляже Баунти, который находится в микрорайоне Фиолент, молодой парень сорвался с 20-метровой скалы и упал на мелководье, сломав позвоночник. В целом за летний период спасатели получают около 50 вызовов только в этот район.

Из 450 километров общей протяженности всех крымских пляжей лишь 25% можно считать безопасными. Одними из наиболее опасных пляжей на участке от мыса Херсонес до мыса Фиолент и бухты Ласпи считаются:

  • мыс Ифигения;
  • мыс Кошка;
  • Зелёный мыс;
  • мыс Никита;
  • пляж ниже Кучук-Ламбадского хаоса.

На юго-восточном побережье следует избегать отдыха на следующих пляжах (на участке Алушта — Коктебель):

  • мыс Чобан-Куле;
  • мыс Ай-Фока;
  • мыс Пуль-Оба;
  • мыс Алчак;
  • мыс Меганом;
  • подножье Карадага.

ФАН выяснил список самых опасных пляжей в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова
На западном побережье Крыма на участке в районе Севастополя опасность представляет пляж в районе Радиогорка — Учкуевка, затем от мыса Луккул до поселка Угловое. Также, по данным МЧС, опасны дикие пляжи в Береговом, Песчаном, Николаевке и Кызыл-Яр.

«В первую очередь следует определиться с видом отдыха. Если вы едете всего на несколько часов, то тут все довольно просто: следует избегать пляжей с крутыми склонами, где есть вероятность сорваться или упасть. В случае с длительным отдыхом, например с палаткой, все обстоит куда сложнее. От правильного выбора места будет зависеть ваша безопасность ночью. Именно поэтому следует избегать пляжей так называемого неполного профиля», — советуют опытные туристы. 

Речь идет о тех участках берега, где есть крутые склоны с вероятностью обвала. Визуально это пляжи с узкой песчаной полосой и крутым обрывом сверху. Также не нужно ставить палатку близко к берегу или в балках у воды. Река может неожиданно выйти из берегов, а поднявшийся шторм — затопить или вовсе смыть палатку в море.

Ранее ФАН сообщал, что МЧС Крыма вновь объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ближайшее время, 12 и 13 июля, на полуострове ожидается шквалистый ветер и дожди, которые будут сопровождаться грозами. Информацией об этом поделились в местном подразделении МЧС России.

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