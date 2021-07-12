Севастополец наладил производство оружия и патронов для «собственной безопасности»

Севастополь, 12 июля. Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного оружейника. Подозреваемый объяснил силовикам, для чего ему пистолеты, порох и патроны.

Оперативники спецслужбы по своим каналам узнали, что 36-летний горожанин у себя дома хранит взрывчатое вещество. К нему домой пришли силовики и обнаружили патроны, в том числе и самодельные, порох и кустарно сделанный короткоствольный самозарядный пистолет.

Кроме того, изъято и сигнальное оружие, которое севастополец собирался переделать в боевое. Задержанный пояснил, что пистолет и боеприпасы нужны ему исключительно в целях обеспечения собственной безопасности.