МЧС снова объявило штормовое предупреждение на ближайшие дни в Крыму

Симферополь, 12 июля. Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма. В ближайшие дни в республике снова ожидается ухудшение погодных условий.

Шквалистый ветер и дожди, которые будут сопровождаться грозами, ожидаются на территории полуострова 12 и 13 июля. Информацией об этом поделились в местном подразделении МЧС России.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне в Крыму также было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям полуострова правила безопасности в непогоду.