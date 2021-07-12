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МЧС снова объявило штормовое предупреждение на ближайшие дни в Крыму

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:28
Общество
МЧС снова объявило штормовое предупреждение на ближайшие дни в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 12 июля. Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма. В ближайшие дни в республике снова ожидается ухудшение погодных условий.

Шквалистый ветер и дожди, которые будут сопровождаться грозами, ожидаются на территории полуострова 12 и 13 июля. Информацией об этом поделились в местном подразделении МЧС России.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне в Крыму также было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям полуострова правила безопасности в непогоду.

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