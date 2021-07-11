Министр сельского хозяйства Крыма сообщил о наполнении водохранилищ рыбой

Симферополь, 11 июля. Водохранилища Крыма заселили мальками рыб. В будущем там ожидается появление молодых особей карпа, белого амура и белого толстолобика.

Мероприятия по зарыблению водоемов проходили на протяжении двух минувших лет. Информацией об этом в Facebook поделился заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Работу проводили сотрудники «Крымского рыбопитомника». За это время они заселили в республиканские водохранилища два миллиона мальков карпа и растительноядных видов рыбы.

«Поддержка рыбохозяйственного комплекса республики осуществляется на протяжении четырех последних лет. За это время объем доведенных до пользователей средств составил 81,52 миллиона рублей», — заявил Рюмшин.

Крым обеспечен пресной водой на ближайшие два года. Пополнить запасы удалось за счет сильных ливней, рассказал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.