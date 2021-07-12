Крымский блогер показал, какие места стоит посетить в Гурзуфе за один день

Первая треть лета в Крыму выдалась холодной: природные катаклизмы немного подпортили отдых гостям полуострова, несмотря на это, Южный берег Крыма уже заполонили туристы. Крымский блогер Александр Михайленко показал своим подписчикам, как можно отлично провести время в Гурзуфе, если в запасе всего один день.

Для своих зрителей автор обозначил небольшую программу, по которой провел виртуальный обзор. Первым делом Михайленко отправился на пляж, где оценил чистоту морской воды, и прокатился на каяках к скалам Адалары, посетил бухту Чехова, Генуэзскую скалу и осмотрел знаменитый детский лагерь «Артек» со стороны моря.

На пляже он пообщался с отдыхающими, которых оказалось неожиданно много. Они рассказали, что уже семь лет снимают жилье в Гурзуфе у одной и той же хозяйки всего за 1500 рублей с человека.

Pr Scr youtube.com / Александр Михайленко

После увлекательной беседы с туристами Михайленко посетил музей Пушкина. Здесь он показал прекрасный парк и ознакомился с местной лекционной программой.

wikipedia.org / Kamelot / Public Domain

Далее автор отправился в город, где душевно побеседовал с жителями поселка, узнал историю и легенды этого места. Жители Гурзуфа рассказали, как в 90-е годы почту и автовокзал из центра перенесли в верхнюю часть города, а вместо них построили кафе и ресторан.

Завершил свое короткое путешествие блогер в селе Краснокаменке, что недалеко от Гурзуфа, где показал прекрасные озера, вид на Медведь-гору и места для отдыха на крымской природе.

Подписчики Михайленко по достоинству оценили виды Гурзуфа.

«Гурзуф сверху, как маленькая Италия: с красными крышами, так и хочется побыстрее в отпуск — в любимый Крым», — комментирует Ivan Timkov. «Словно на экскурсии побывала, спасибо. Даст бог, и в реале побываю», — пишет Светлана Алекса. «Мое знакомство с Крымом началось с Гурзуфа. И тут «снесло крышу». Красота невероятная, мурашки побежали. Отель — бомба, чтоб мы так жили! Спасибо за потрясающий ролик»! — восторженно отзывается Настя Миллер.

Ранее ФАН рассказывал, что приятно удивило граждан Белоруссии в Крыму. Прибывшие в Крым студенты поделились впечатлениями от природы полуострова и общения с местными жителями.