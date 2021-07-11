Первая в Крыму студия объемных картин, создающих иллюзии, открылась в Алуште

Новый туристический объект, который привлечет внимание отдыхающих, открылся в Крыму. В Алуште появилась «Галерея иллюзий» ― первая на полуострове студия объемных картин. Над ней трудились 50 художников, их работы заняли 2000 кв. м.

Стенами изображения не ограничиваются: картины продолжаются на полу, потолке, это дарит эффект присутствия. В день открытия корреспондент ФАН побывал на селфи-аттракционе и все увидел своими глазами.

«Последняя картинная галерея в Крыму была создана самим Айвазовским 100 лет назад, ― говорит основатель проекта Виктор Жиленко. — Я подумал, что будет символично открыть галерею век спустя. Идею осуществили за год. Месяца три перебирали фотографии, смотрели чертежи, полгода рисовали. Проектом руководил известный крымский художник Сергей Барковский».

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

В день открытия посетителей в «Галерее иллюзий» было мало. Возможно, кого-то остановили цены, ведь взрослый билет стоит 700 руб., детский ― 500 руб.

«С утра у нас побывало высокое начальство из Алушты и Симферополя, перерезали ленточку. А потом совсем тихо стало. То ли жарко, то ли народ еще не знает», — говорят на ресепшене.

По словам Жиленко, «Галерея иллюзий» ― одна из самых больших в России. Главное ее отличие от остальных заключается в том, что все картины писали вручную. Две тысячи квадратных метров расписаны художниками кистью и красками. В 98% подобных галерей по миру картины распечатывают на принтере.

Комнаты зрительно разделены на зоны, каждая зона ― отдельная картина. Поверхность глянцевая. Расписанные художниками холсты покрыты полимерным пластиком, чтобы люди могли свободно прикасаться и ходить по ним. Внутри галереи теряешь счет времени.

Темы абсолютно разные: космос, фэнтези, красивые пейзажи, картины из фильмов — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Пираты Карибского моря», «Гадкий Я» и др. Есть комната-перевертыш. При правильной локации фото получаются объемными и правдивыми. Для этого на полу стрелками обозначены места для фотографа.

«Открытие мы намечали к началу сезона. Но сами знаете, художники — народ непредсказуемый, без вдохновения ничего не напишут», — объясняет инициатор проекта.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Внутри галереи все работы завершены. Художники расписывают стены снаружи, на одной из них вырисовывается портрет Ван Гога. «Галерея иллюзий» находится в центре Алушты — в курортном парке между ротондой и рестораном «Пекин.

Ранее ФАН рассказывал, почему туристам лучше всего сейчас ехать на отдых в Крым. Власти Ялты уже составили список пляжей, где можно безопасно купаться в море, — в него вошли более 20 мест отдыха. Загорать и наслаждаться крымскими пейзажами можно на любом пляже.