Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло более семи лет назад, однако споры между гражданами стран бывшего СССР относительно принадлежности полуострова продолжаются до сих пор, несмотря на то что республика навсегда вернулась в состав РФ.

В особенности это касается некоторых «патриотично настроенных» украинцев, которые даже на территории собственной страны ведут с соотечественниками «разборы полетов» по этому поводу. К сожалению, подобные разногласия часто приводят к необратимым последствиям и даже убийствам.

Так, например, в Харькове в ночь с 7 на 8 июля произошла поножовщина, в результате которой одного из участников ранили в руку. Причина разногласий — заявление мужчины, что Крым принадлежит России. Оппонент, по всей видимости, не был согласен с этим. Сейчас в ситуации разбираются силовые службы.

А вот в начале июня в польском городе Белосток, куда украинцы приехали на заработки, спор о принадлежности Крыма оказался для одного из них роковым. 48-летний гражданин Украины был найден мертвым. Причиной смерти предположительно стали ножевые ранения. Позже полиция задержала 41-летнего подозреваемого, приехавшего из соседней страны. Тот оказался в нетрезвом состоянии, теперь ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Федеральное агентство новостей /

«После 2014 года тут уже никто не спорит, кому принадлежит Крым. Конечно, России, поскольку для нас, местных жителей, этот вопрос уже давно закрыт. Не знаю, что там не могут поделить наши бывшие братья, но я уверен, что ни Крым, ни проживающие здесь люди уже никогда не вернутся в состав Украины, потому что как минимум должно быть желание, а его нет», — заявил в комментарии корреспонденту ФАН Александр Подольев, житель Симферополя.

По его словам, он не встречал ни одного крымчанина, который со всей серьезностью заявил бы, что хочет уехать на Украину, потому что там якобы лучше, чем в РФ. Кто-то скучает по былым временам, когда не было границ, кто-то вспоминает вкусные украинские продукты питания. Однако серьезных намерений вернуться в состав Украины никто за семь лет не высказывал.

«Сами посмотрите, во что превратилась соседняя страна, — думаю, все вопросы сами отпадут. То, что они там себя калечат, конечно, плохо, но поделать с этим мы ничего не можем. Может, России стоит предложить Украине войти в состав РФ, чтобы люди больше не спорили, кому принадлежит Крым?» — иронично отметил житель Симферополя.

Отметим, что на Украине достаточно часто происходят подобные споры между согражданами, но ни к чему хорошему они никогда не приводили. Киевскому руководству действительно стоит уже прекратить «возвращать» Крым и начать заботиться о гражданах.

Ранее военный эксперт рассказал ФАН, чем для кораблей НАТО и Украины закончатся провокации против России и почему так называемый саммит «Крымская платформа» не имеет никакого смысла.