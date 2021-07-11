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Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма

  /   Обновлено: 11 июля 2021 15:38
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма
pixabay.com

Симферополь, 11 июля. Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются на территории Крыма 11 июля, заявили в республиканском подразделении МЧС.

Порывы ветра местами будут достигать 20–25 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении местного отделения Гидрометцентра.

Крымчанам и гостям полуострова рекомендовали не останавливаться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Также следует воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В то же время на территории Санкт-Петербурга на протяжении следующей недели ожидается аномально жаркая погода. Заявление об этом сделали в главном управлении МЧС России по Северной столице.

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мчс крым штормовое предупреждение
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