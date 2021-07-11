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Промышленный вылов рыбы в Каламитском заливе под Севастополем обеспокоил крымчан
Общество
Промышленный вылов рыбы в Каламитском заливе под Севастополем обеспокоил крымчан
Prt Scr youtube.com  /  Диалоги о рыбалке

Жители поселка Орловка и рыбаки, которые нередко сидят с удочками у Каламитского залива в Севастополе, уже давно обеспокоены рыболовецкими судами на горизонте. Они отмечают, что в заливе стало меньше рыбы, и строят предположения, из-за чего это происходит: кто-то отмечает, что суда в ночное время подходят слишком близко к берегу, кто-то ― что рыба вылавливается с помощью донных тралов или во время нереста. В проблеме разбирался корреспондент ФАН.

«В соответствии с правилами рыболовства лица, получившие разрешение на добычу и вылов водных биологических ресурсов, имеют право вылавливать рыбу у берегов Севастополя. Каждое судно 100% имеет весь пакет документов и все разрешения. Более того, они контролируются погрануправлением при выходе в море и при заходе на выгрузку. Браконьерских судов там точно нет», — сообщил Федеральному агентству новостей начальник Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Максим Карпов.

Тем временем в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым ФАН сообщили, что работа рыбопромысловых судов, равно как любого другого плавсредства, контролируется и с моря, и с берега с применением технических средств. Радиолокационные технические посты способны точно определять расстояние плавательного средства от береговой линии в любое время суток. В случае нарушения правил рыболовства капитан судна по прибытию в порт будет привлечен к административной ответственности, а это повлечет за собой простой судна в период проверки, что экономически невыгодно для компании.

Промышленный вылов рыбы в Каламитском заливе под Севастополем обеспокоил крымчан
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

По этой причине нарушения в промышленном рыболовстве незначительны. Также в пресс-службе погрануправления подчеркнули, что ограничений по подходу к берегу в Орловке нет.

«Раньше у них было ограничение ближе 40 метров глубины не подходить. Сейчас им дали добро, они могут и по 10 метрам ходить. Вот, в прошлом году было: мы стоим здесь, а он проходит в полукилометрах от берега — прямо буи видно траловые», — рассказывает нам рыбак из Севастополя.

Отвечая на вопрос о приспособлениях, которыми добывается рыба, в погрануправлении отметили, что на данном участке судами рыбопромыслового флота осуществляется добыча шпротов разноглубинными тралами, но донное траление запрещено. Тем не менее местные рыбаки настаивают, что дно все-таки задевается.

«У них разрешения-то все есть, они работают официально, а то, что тралят дно — это уже да, дело другое. Они опускают и чешут дно, а ты потом докажи, что они чесали — ничего не докажешь. Только раньше, при Украине, кораблей было всего два-три — и те постоянно ломались. Зато у нас рыбы было немерено. Сейчас 11 кораблей, вот рыбы и нет, они все вылавливают, под ноль, а кормовой базы для рыбы нет», — делится наблюдениями местный рыбак.

В погрануправлении подчеркнули, что по возвращении судна в порт капитан предъявляет сотрудникам пограничной службы разрешительную документацию на работу, судовой и промысловый журналы для учета и контроля промысла водных биологических ресурсов.

Промышленный вылов рыбы в Каламитском заливе под Севастополем обеспокоил крымчан
Федеральное агентство политических новостей  / Евгения Дылева

«Улов в основном идет на рыбоперерабатывающие предприятия нашего региона с целью последующей его реализации», — отмечают в пресс-службе погрануправления.

При этом случаи попадания запрещенных (например, краснокнижных) для вылова биоресурсов в промысловые орудия лова бывают. На этот случай в правилах рыболовства прописаны инструкции, согласно которым предприниматели обязаны незамедлительно возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом журнале. В случае осуществления рыболовства тралами, кольцевыми, кошельковыми, закидными неводами, волокушами, обкидными сетями, драгами прекратить не менее чем на 24 часа добычу в данной акватории и переместиться в участок не менее чем на 0,5 км от предыдущей точки.

Отметим, что сегодня, 11 июля, в России отмечается День рыбака. Для Крыма этот день особенный, так как рыбная промышленность является важной отраслью экономики полуострова, поэтому жители полуострова следят за происходящим и переживают за качество биоресурсов Черного моря.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что за неповиновение законному требованию сотрудника погрануправления ФСБ феодосийский рыбак провел пять суток под административным арестом.

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