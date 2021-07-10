В Крыму могут ослабить ограничительные меры, связанные с коронавирусом

Симферополь, 10 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление ограничительных мер в республике, которые связаны с работой общепита и развлекательных учреждений.

По словам Аксенова, ограничения могут быть сняты с заведений, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В данный момент кафе и рестораны на полуострове могут работать в дневное время с заполняемостью в 50%, а также с соблюдением дистанции между столиками. Однако с 23:00 до 08:00 возможна лишь доставка или обслуживание на вынос. Также в ряде районов Крыма запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов и караоке-баров.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики написал, что руководителям администраций муниципальных образований предложено провести встречи с представителями предпринимательского сообщества. Он отметил, что власти региона готовы пойти навстречу бизнесу, если это пойдет не в ущерб безопасности и здоровью граждан.

Крымские медики ранее рассказали о важности вакцинации и безопасности российских вакцин. Они отметили, что осложнений от трех российских препаратов против COVID-19 официально зарегистрировано не было.