Три ДТП произошли на только что открытом участке дороги в Саках

Саки, 10 июля. На открытом сегодня участке Евпаторийского шоссе в Саках произошли стразу три ДТП. Аварии случились буквально спустя несколько часов после церемонии открытия движения. Как утверждают местные жители, аварии на этом участке происходят из-за отсутствия поворота с трассы на автостанцию. Об этом передает корреспондент ФАН.

Pr Scr instagram.com / @chp_saki

Pr Scr instagram.com / @chp_saki

Pr Scr instagram.com / @chp_saki

По предварительной информации, в ДТП попали несколько легковых автомобилей и один микроавтобус. Данных о людях, получивших травмы, пока нет, но фото и видео с места аварии уже облетели местные социальные сети.

«Интересно, а как автобусы должны заезжать? В объезд?» — пишет в комментариях Татьяна Рощина.

Как сообщают сами сакчане, на новой дороге практически не предусмотрены левые повороты. Возможность повернуть теперь есть только на нескольких участках, где теперь разворачивается значительная часть городского транспорта.

Напомним, что этим утром зампредседателя Совета министров РК Евгений Кабанов заявил, что трассу от Симферополя до Евпатории построят к концу 2023 года или в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кабанов раскритиковал подрядчиков из-за строительства новой дороги на Южный берег Крыма в обход крымской столицы.