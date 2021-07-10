Крымские сталкеры рассказали о таинственном «Объекте 221» под Севастополем

Любимое место крымских сталкеров, ценителей истории и просто активных людей — «Объект 221» — запасной командный пункт Черноморского флота под Севастополем, сегодня закрыт для посещения. Его строительство было остановлено в 90-х, однако спустя 30 лет здесь начались некоторые работы. Сейчас въезд на командный пункт перекрыт, и, как говорят местные, идут работы, напоминающие восстановление объекта, однако более подробной информации по этому поводу нет.

Объект №221 расположен в урочище Алсу, которое находится недалеко от Балаклавы. Это сверхсекретное сооружение более 15 лет строилось на случай ядерной угрозы в толще горы с названием Шаан-Кая, в переводе — Мишень. В скале был возведен почти четырехэтажный дом, в котором при опасности могли бы укрыться около 5000 человек — военное командование и местные жители.

«Строительство велось по специальному сверхсекретному проекту, за которым следил майор Юрий Ревва. Строительство шло под легендой о карьере по добыче камня. Специально для отвода глаз здесь был построен камнедробильный завод, который просто дробил камень, пока под скалой велось тайное строительство», — рассказал ФАН крымский диггер Владимир Болдырев.

Однако, когда к 90-м годам проект почти закончили, в мире уже было создано такое ядерное оружие, которому нипочем была бы толща скалы, и объект был больше не нужен. Десятки лет после развала Советского Союза сооружение приходило в упадок без надлежащего надзора.

vk.com / СРК СК — Подземный Севастополь

«Сюда водились сотни экскурсий, можно было прийти и полазать самостоятельно. Нужен был лишь фонарик. Это место удивляло людей, внутри теряется ощущение времени и пространства. Паутина ходов и секретных переходов, удивительная зеленая жидкость, которая отсылала к произведению «Сталкер». Кстати, здесь проводили масштабные игры по компьютерной саге «Метро», куда съезжались ценители со всего мира, это была настоящая Мекка для диггеров», — делится Владимир Болдырев.

Сегодня у объекта стоит шлагбаум, проезд закрыт, информации о том, как именно будет использоваться объект, нет. Но, по словам местных жителей, работы здесь начались еще прошлой осенью, тогда еще можно было подойти к объекту.

«Я был там в ноябре прошлого года и увидел, что уже многое поменялось. На подходе к заброшенному КПП поставили плиты в шахматном порядке, разукрашенные в цвет хаки. КПП очистили, покрасили и поставили шлагбаум. При подходе на самый верх из леса выходят силовые кабели и кабель связи. На самом верху меня встретила полностью очищенная от мусора и гор земли площадка, на которой стояли военные грузовики, также гудел перевозной генератор, рядом с ним стояла огромная катушка, кабели с которой уходили в сам объект», — рассказал ФАН фотограф Сергей Стуков.

vk.com / СРК СК — Подземный Севастополь

Отметим, что само сооружение представляет собой две потерны, соединенные внутри округлыми туннелями. Потерны на выходе заканчиваются замаскированными входами в виде двух двухэтажных зданий, входы в которые закрывались массивными противоатомными дверями. На вершине горы находятся выходы вентиляционных и волноводных шахт диаметром 4,5 метра и высотой около 182 метров. Шахты на вершине горы перекрыты бетонными сооружениями со шлюзовыми камерами.

Ранее ФАН рассказывал об интересных, но нетуристических местах в Севастополе. Так, например, чтобы лучше представить себе изначальные исторические пейзажи севастопольской земли до их хозяйственного освоения людьми, стоит отправиться в небольшой двух-трехчасовой поход по Делагардовой и Сарандинакиной балкам.