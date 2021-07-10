Огромный микрорайон со всей инфраструктурой на 40 тысяч жителей появится в Крыму

Крымская столица готовится к строительству нового жилого микрорайона со всеми необходимыми инфраструктурными объектами в районе села Заводское. Проект будет реализовываться по последним технологиям в сфере строительства и архитектуры с учетом особенностей места расположения. Вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов рассказал ФАН о деталях проекта. По его словам, концепция проекта была сформирована еще два года назад.

«Базовым принципом при разработке концепции является комплексное формирование городской среды и функциональное зонирование. При разработке учитывались лучшие международные практики, а также все необходимые нормы проектирования», — сообщил вице-премьер.

Уже известна общая жилая площадь, которая будет доступна будущим жильцам. Она составит 1 549 903,12 квадратных метра. Этажность и плотность застройки рассчитана, исходя из градостроительных норм и особенностей местности.

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«Общая площадь жилфонда микрорайона позволит обеспечить жильем 39 196 человек. Частные дома не должны будут превышать трех этажей, многоквартирные будут иметь от 9 до 16 этажей, их высота не превысит 50 метров. Из инфраструктурных объектов в микрорайоне будет все необходимое — от аптек и магазинов, школ и детсадов до медучреждений, спортзалов и кинотеатров», — заверил Евгений Кабанов.

Что касается сроков реализации проекта, то начало работ намечено на первый квартал 2022 года.

В министерстве строительства и архитектуры, которое курирует строительство детских дошкольных учреждений, ФАН сообщили, что в настоящее время уже идет процесс заключения договоров на строительство первых двух детских садов в районе Заводского. Это будут детские учреждения вместимостью 200–250 детей.

В конце октября 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов назвал застройку территории аэропорта Заводское безальтернативной.

«На 188 гектарах будет реализован инвестиционный проект стоимостью 75 миллиардов рублей, который позволит создать более 15 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель республики.

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Район Заводское до 1945 года назывался село Бор-Чокрак. После строительства крупного консервного завода село было переименовано в Заводское. Рядом располагался военный испытательный аэродром, с 1931 года ― первая в СССР школа гражданских летчиков. В 1957 году село Заводское включено в состав Симферополя в связи расширением административных границ города. В последние годы здесь базировалась медавиация и местные авиалинии. В настоящее время в непосредственной близости находятся автостанция «Западная», подстанция скорой помощи №2 и коттеджный поселок «Европа».

Реализация проекта застройки позволит улучшить инфраструктуру микрорайона и увеличить привлекательность столицы Крыма. В проекте также предусмотрено благоустройство территорий и строительство коммуникаций жизнеобеспечения.

Ранее ФАН рассказывал, что передовую сельскую школу в Крыму введут в эксплуатацию к 1 сентября. Ее открытия жители Симферопольского района ждут с 2018 года.