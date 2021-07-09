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Сотрудники Росгвардии спасли двух юных туристов у побережья Крыма
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли двух юных туристов у побережья Крыма
Михаил Токиаков

Симферополь, 9 июля. Сотрудники Росгвардии оказали помощь двум каякерам, которые из-за сильных волн потеряли управление плавсредством.

Экипаж катера Росгвардии осуществлял патрулирование акватории, когда получил сообщение, что в зоне, где запрещено плавание, находится лодка с людьми на борту. Когда сотрудники обнаружили плавсредство, росгвардейцы установили, что туристы утратили возможность управлять им в связи с резким ухудшением погодных условий. Путешественники отклонились от курса и их начало сносить к подножию горы Аю-Даг.

Когда сотрудники пришвартовались к плавсредству, они подняли на борт ведомственного катера двух семнадцатилетних отдыхающих. В Главном управлении управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю сообщили, что медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Начальник отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта, майор полиции Олег Ходыкин отметил, что экипаж катера действовал грамотно и оперативно. Несмотря на погодные условия, им удалось провести спасательную операцию.

Сотрудники Росгвардии ранее нашли потерявшегося перед матчем Евро-2020 юного болельщика. Это произошла на чемпионате Европы — 2020 в Петербурге.

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