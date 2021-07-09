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Крымский политик заявил о хамском поведении украинцев на заседании ООН
Политика
Крымский политик заявил о хамском поведении украинцев на заседании ООН
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 9 июля. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов раскритиковал представителей Украины, которые несколько раз перебили его во время выступления на заседании ООН.

Мурадов принял участие по видеосвязи в 47-й сессии Совета ООН, на которой обсуждали соблюдение прав человека. Он рассказал, что киевские политики четыре раза перебили его во время выступления «о деградирующей ситуации с правами человека» на Украине.

«Украинская сторона, к сожалению, продолжает политику деструктивного, бескультурного и хамского поведения по отношению к представителям России и Крыма, в частности на международных площадках», — сказал он РИА Новости.

Постпред Крыма при президенте РФ добавил, что НАТО и Евросоюз своим бездействием по отношению к Киеву открыто уничтожают права населения. У украинцев уже отняли исторически родной язык и практически полностью уничтожили свободу вероисповедания.

Ранее в Киеве сообщили, что НАТО ведет двойную игру. Альянс советуется с Россией по вопросу вступления Украины в организацию.

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россия оон крым мурадов
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