Аксенов подписал соглашение, облегчающее ведение бизнеса в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент ФАН.

В ходе встречи председателя правления АО «Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства» Александра Исаевича с представителями крымского бизнеса министр финансов республики Ирина Кивико сообщила о начале официального сотрудничества республики с корпорацией.

«Сегодня подписал глава республики соглашение с Корпорацией развития по сотрудничеству. Я думаю, что мы начнем с ними работать в активном режиме. И уже можно сказать, что буквально вчера мы подписали первое соглашение о предоставлении кредита банком МСП одному из наших (крымских. — Прим. ФАН) предприятий», — заявила Кивико.

Она подчеркнула, что в ходе встречи обсуждались острые проблемы крымского бизнеса, в частности, кредитование, имущественные вопросы, а также проблемы аграрного и промышленного комплекса.

Ранее ФАН сообщал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал контролировать нерадивых подрядчиков с помощью электрошокера: об этом он заявил министру ЖКХ Сергею Донцу в ходе совещания по вопросам развития инфраструктурных проектов на полуострове.