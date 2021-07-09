Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:07
20:05
Общество
Допустимость демонстрации на ТВ шок-контента обсудили на дебатах «Слово против слова»
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
Все новости

Аксенов подписал соглашение, облегчающее ведение бизнеса в Крыму
Общество
Аксенов подписал соглашение, облегчающее ведение бизнеса в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, сообщает корреспондент ФАН.

В ходе встречи председателя правления АО «Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства» Александра Исаевича с представителями крымского бизнеса министр финансов республики Ирина Кивико сообщила о начале официального сотрудничества республики с корпорацией.

«Сегодня подписал глава республики соглашение с Корпорацией развития по сотрудничеству. Я думаю, что мы начнем с ними работать в активном режиме. И уже можно сказать, что буквально вчера мы подписали первое соглашение о предоставлении кредита банком МСП одному из наших (крымских. — Прим. ФАН) предприятий», — заявила Кивико.

Она подчеркнула, что в ходе встречи обсуждались острые проблемы крымского бизнеса, в частности, кредитование, имущественные вопросы, а также проблемы аграрного и промышленного комплекса. 

Ранее ФАН сообщал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал контролировать нерадивых подрядчиков с помощью электрошокера: об этом он заявил министру ЖКХ Сергею Донцу в ходе совещания по вопросам развития инфраструктурных проектов на полуострове. 

Вернуться назад

крым бизнес кивико
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru