Жители Севастополя пожаловались на жуткую обстановку в детском центре медреабилитации

В социальных сетях Севастополя появилось видео, на котором одна из посетительниц показывает, в каком удручающем состоянии сегодня находится Детский центр медицинской реабилитации. Там оказывают помощь детям с нарушениями функции центральной нервной системы, тем, кто перенес травму головы или позвоночника, а также детям-инвалидам.

На кадрах показано, как женщина идет по обшарпанному коридору центра, на стенах — облупившаяся краска, с потолков капает дождевая вода, а в воздухе, с ее слов, пахнет плесенью. При этом в туалете смыть унитаз можно лишь ковшиком, передает корреспондент ФАН.

«Вам хорошо сидеть в кабинетах с кондиционерами, а каково детям здесь? Они хотят ходить по нормальному полу, дышать нормальным воздухом, а не плесенью. Я здесь второй раз, я не понимаю, почему с 2006 года здесь не делают ремонт», — прокомментировала ситуацию автор видео. Она пожелала остаться анонимной.

facebook.com / Детский центр медицинской реабилитации

Пост спровоцировал естественную реакцию — жителей города-героя возмутило подобное состояние медицинского учреждения для детей. Большинство сходится во мнении, что персонал, который работает в центре, внимательный и профессиональный, у них есть вся необходимая техника для помощи и реабилитации детей, но ремонт почему-то действительно не делают, хотя люди отправили уже несколько жалоб в Департамент здравоохранения Севастополя.

«Полгода назад я снимала такое же видео, у меня ребенок проходил там реабилитацию после травмы. Мы писали официальное обращение, на что нам пришел ответ, что ремонт запланирован, и его вот-вот проведут. Горько видеть все те же стены спустя время. Горько, что настоящие профессионалы, которые там работают, вынуждены трудиться в таких условиях, и что дети наши должны все это видеть, ведь такая же атмосфера у нас царит не только в этом детском заведении», — заявила корреспонденту ФАН жительница Севастополя Анна Елькина.

facebook.com / Детский центр медицинской реабилитации

Женщина рассказала: местные жители боятся, что из-за подобных жалоб центр и вовсе закроют. В 2017 году его хотели лишить здания, а медикам, которые помогали детям справляться с тяжелыми заболеваниями и последствиями травм, выплачивались мизерные зарплаты. Ситуация в центре изменилась к лучшему, когда в правительстве Севастополя сменилось руководство департаментов, пришел к власти и новый губернатор. Теперь здание все же отремонтируют, но не в этом году.

«Мы знаем, что Детский центр медицинской реабилитации нуждается в капитальном ремонте. И неоднократно давали комментарии по этому поводу. Ремонт там запланирован и обязательно будет. В помещениях, где проходят занятия с детьми, проводился косметический ремонт. В этом году будет разрабатываться проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта. Сами ремонтные работы планируется начать в 2022 году», — сообщил представитель Департамента здравоохранения Севастополя.

Вместе с тем пользователи говорят, что в Крыму и Севастополе сейчас строится много социально важных объектов: детских садов, школ, больниц — и многое другое, поэтому рабочих, техники и сил на все не хватает, тем более Украина десятками лет ничего не вкладывала в республику. Люди обращают внимание, что за те семь лет, которые полуостров находится в составе России, он и так сильно преобразился, и что для наведения полного порядка нужно явно больше времени.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Сети появились фото женщины в синяках, которые, по мнению ее родственников, оставил медперсонал Первой городской больницы Севастополя.