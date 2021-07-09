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Если бы не он, не жили бы мы в России: каким Крым помнит Януковича
Общество
Если бы не он, не жили бы мы в России: каким Крым помнит Януковича
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня день рождения отмечает бывший президент Украины, Виктор Федорович Янукович, которого бывшие сограждане обвиняют в развале страны и невероятной преданности русскому миру. Сегодня политик отмечает 71 год со дня своего рождения.

В Крыму Януковича воспринимали весьма положительно: как признаются многие, за него голосовали искренне — когда казалось, что русский язык и русская история в Крыму были под серьезной угрозой, он смог все спасти.

«Янукович всегда русским был. Он выступал за единство с Россией, за то, что рядом с сильным соседом Украина сможет и сама стать сильней. Говорил о развитии металлургии и добычи, как и о том, что действительно сможет вывести страну не только из внутреннего кризиса, но и укрепить ее позиции на мировом уровне. Его здесь за эту позицию всегда уважали, и большинство крымчан его поддерживали абсолютно искренне», — рассказал ФАН житель Симферополя Александр Дронов.

Те времена, когда при власти был Янукович, в Крыму вспоминают как стабильные и спокойные. У людей выросла зарплата, и появилась уверенность в ближайшем дне. «Правый» политический курс после тотально «левого», по словам людей, на полуострове восприняли с радостью.

«Когда его выбрали после Ющенко, в 2010 году, хорошо помню, как мы вздохнули. Что наконец-то мы перестанем бесконечно стремиться в Европу, в которой нам не очень-то и рады. Рядом с Россией всегда нам было уютней», — добавила для ФАН жительница Евпатории Анна Федчишина.

Если бы не он, не жили бы мы в России: каким Крым помнит Януковича
wikipedia.org  / CC BY-SA 3.0

Однако всего нескольких месяцев не хватило Виктору Януковичу до завершения своего президентского срока. В 2014 году, когда события на Майдане стали неуправляемыми, он попросил политического убежища в России.

«Сейчас становится очевидным, что народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластие и фактический беспредел в стране, когда руководители министерств избираются толпой на площади. Я, как действующий президент, не позволял вооруженным силам Украины вмешиваться в происходящие внутриполитические события. Приказываю это и сейчас. В случае, если кто-то станет отдавать подобный приказ вооруженным силам и силовым структурам, такие приказы будут являться незаконными и преступными», — написал тогда Виктор Янукович в своем последнем официальном обращении.

Несмотря на то, что на Украине все беды и горести повесили на сбежавшего из страны президента, в Крыму его поступок восприняли как единственно правильный, и теперь готовы даже благодарить за переворот, который повлек процветание Крыма в составе России.

«Это же одиозная фигура — Янукович! Если б не он, не жили бы мы в России сейчас, я могу ему только спасибо сказать. Уверен, он живой, сидит где-нибудь сейчас у собственного прудика и пишет мемуары», — предположил еще один житель полуострова Сергей Манагин.

Некоторые его до сих пор помнят по туфлям из кожи крокодила и забавным попыткам говорить на «мове». Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, что крымчане думают о дне украинской конституции и считают ли этот документ действительно важным в жизни соседней страны.

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