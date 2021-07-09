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Блогер наглядно объяснил, почему Крыму с Россией лучше

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:40
Общество
Блогер наглядно объяснил, почему Крыму с Россией лучше
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

, 9 июля. Россия активно развивает инфраструктуру Крымского полуострова. Блогер Олег Агеев сравнил темпы строительства дорог при Украине и при России.

Скорость строительства дорог в Крыму значительно возросла. Об этом рассказал автор блога «Путешественник» на платформе «Яндекс.Дзен». Он приводит слова блогера Олега Агеева, который отправился в район станции Таврида, чтобы изучить темпы развития инфраструктуры на полуострове.

Как утверждает блогер, так называемое «Президентское шоссе» строили три президента: Михаил Горбачев, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. За это долгое время было проложено лишь восемь километров дороги.

«А ведь в момент распада Украина, как утверждают «злые языки» была богатейшей республикой!», — отметил блогер.

С момента воссоединения Крыма с Россией темпы строительства заметно ускорились. Власти не только расширили дорогу до четырех полос, но и сумели проложить 250 километров полотна всего за четыре года.

Как сообщалось ранее, в Крыму планируют отремонтировать не менее 520 дорожных объектов до конца 2021 года. На проведение работ выделено 16 миллиардов рублей.

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строительство дорога инфраструктура сравнение
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