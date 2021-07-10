Военный эксперт объяснил, почему Украина и ее союзники не решатся провоцировать Крым

В Херсонской области у границы с Крымом заработал крупнейший полигон на Украине под названием «Ягорлык». По некоторым данным, там планируют испытывать оружие большой дальности поражения, также с территории полигона можно будет управлять авиацией и вести противовоздушный бой.

На Украине заверяют, что по состоянию оснащения это якобы один из самых современных полигонов Европы, а его площадь составляет около 3,7 тысячи гектаров. Впрочем, подобные заявления Киев делал и по поводу украинской армии, называя ее «самой сильной армией в Европе».

В разговоре с корреспондентом ФАН военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что развертывание такого полигона вблизи крымских границ, безусловно, может угрожать безопасности полуострова.

«Учитывая безалаберность и халатность, в том числе и тех военных контингентов, которых они (украинские власти. — Прим. ФАН) приглашают на полигон и вместе участвуют в учебных боевых действиях, то можно объективно предположить, что что-нибудь все же может залететь в Крым и наделать больших бед. Поэтому мы вынуждены будем держать порох сухим, следить за всем, что там происходит, и в случае необходимости нейтрализовать то, что будет угрожать нашей безопасности, суверенитету. А также принимать меры, чтобы в дальнейшем подобного больше не случилось. Этот полигон существовал еще до воссоединения с Россией, так что не новость, что он переоборудуется с новыми системами», — сказал Литовкин.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем военный эксперт оценил вероятность того, что Украина или ее западные союзники могут использовать данный полигон в качестве возможного плацдарма вооруженной агрессии против Республики Крым.

«Для того, чтобы решиться на агрессию против полуострова, нужно быть совсем глупым и бесшабашным, потому что Крым — это часть России, и она всегда ответит на агрессию против республики максимально возможными способами, которые у нее есть. А у РФ есть очень мощное и грозное оружие, в том числе ракетно-ядерное. Это понимает и представляет любой агрессор, и, если он самоубийца, то, конечно, он может решиться на нечто подобное», — уверен собеседник издания.

Виктор Литовкин считает, что враги могут только говорить о том, что якобы сегодня или завтра вернут Крым военным путем. Однако на деле вряд ли кто-то из них решится на реальную атаку против российского полуострова, потому что это будет означать нападение на Россию. Для агрессора это закончится печальными и катастрофическими последствиям, добавил он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что военный эксперт указал, чем для кораблей НАТО и Украины могут обернуться провокации против России в Керченском проливе.