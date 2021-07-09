Без воды и леса: крымчане возмутились массовым строительством в Долине привидений

За последние годы число строек в Крыму увеличилось в несколько раз. Пережив самоизоляцию и множество ограничений, люди ринулись на полуостров в поисках свежего воздуха и природы. Среди известных курортов ЮБК новые жители Крыма облюбовали для строительства тихое село Лучистое на склоне горы Демерджи, которую многие знают как Долину привидений. Местные жители, увидевшие размах, с которым стали застраивать эти территории, вырубать леса и осушать родники, обратились с письмом к президенту с просьбой навести порядок.

Из села Лучистое открывается прекрасный вид на море, удивительные горные ландшафты, здесь есть пещеры, водопады, средневековая крепость Фуна. На зеленых склонах пасется скот. Правда, пастбищ почти не осталось, жалуются пастухи. На бывших конных тропах стоят элитные коттеджи, соседние луга тоже раскуплены. Но главная боль местных жителей — это вырубка леса.

«Вырубают не то что сотки, а гектары леса, — говорит местная активистка Светлана Демченко. — Не жалеют ни можжевельники, ни остальные деревья из Красной книги. Их выкорчевывают и тут же закапывают экскаваторы. Нет никаких карт, рубят самовольно!»

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Чтобы остановить этот процесс, местные жители записали видеообращение к президенту России. Как признаются сами участники, они долго на это не решались.

«В селе Лучистое зверски вырубают лес, перекрывают доступ к морю. Участки, на которых все это происходит, принадлежат частным лицам. И на все обращения ответ один:«Моя земля!». Просим вас запретить вырубку леса и строительство у подножия горы Демерджи, а также провести расследование о законности выдачи этих участков и их размеров», — говорится в обращении президенту.

Жители также говорят о «дороге на Сороку» ( так местные называют турстоянку «Кордон Сорокина»), где девелоперы расчищают участок под будущее строительство.

«Сюда приезжала глава города Галина Огнева с делегацией, после чего решили наложить сервитут на эту землю. Но что вы думаете? Только мы уехали, и лес продолжили выкорчевывать!»

Как сообщили корреспонденту ФАН в Крымском федеральном университете уничтожение леса недопустимо для полуострова. Деревьев мало, и лес деградирует, так как климат меняется в сторону потепления. На фото ниже видно, что забор возвели прямо через лес.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Тем временем число желающих иметь недвижимость в Лучистом планомерно растет. На сайте будущего клубного поселка сообщают о том, что склоны Демерджи ждет грандиозное строительство. На 10,2 га девелоперы собираются возвести 105 коттеджей и вилл площадью от 134 до 370 квадратных метров. Старт продаж назначен на сентябрь.

«Несколько лет назад я писала заявление в местный совет на выдел участка — у меня дочка с мужем и ребенком живут в комнате на пяти квадратных метрах. На мою просьбу развели руками и сказали, что участков нет», — вспоминает одна из селянок.

«Цены возросли космически. Самый дешевый участок 10 соток без коммуникаций теперь стоит около одного миллиона, тогда как два-три года назад можно было купить гораздо лучший кусок земли в два раза дешевле», — говорят в поселке.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

По словам местных жителей, участились перебои с водой, причиной которых они считают рост числа скважин.

«На некоторых участках копают по две-три скважины, тем самым нарушая подземные родники, от которых мы все время питались. На въезде в поселок есть район, который в народе называют «Татарстан», так там люди практически сидят без воды», — говорит Светлана Демченко.

В местной администрации комментировать ситуацию пока не хотят. Возможно, какая-то реакция по ситуации будет позже. ФАН будет следить за ситуацией.

Демерджи знаменита не только своими пейзажами, но и регулярными обвалами. После землетрясения 1927 года серьезно пострадали дома, стоявшие под горой. Также сильные обвалы были в 1894 и 1966 годы. История забывается быстро. Новые дома сегодня строят прямо у подножья горы, но никакие меры для их защиты не принимаются.

Ранее ФАН рассказывал, что после обращения редакции Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя проверит законность установки торговых точек на пляже в поселке Орловка.