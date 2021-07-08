Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе

Ялта, 8 июля. Знаменитый дрессировщик, худрук московского Театра кошек Юрий Куклачев и его супруга Елена отметили золотую свадьбу — 50-летие совместной жизни.

Праздник Куклачевых совпал с Днем семьи, любви и верности. Пара, прожив вместе пол столетия, решила обновить свадебные клятвы. Союз дрессировщика и его жены Елены вновь скрепили в Ялтинском ЗАГСе.

«50 лет любви и счастья. Вместе в жизни, вместе на сцене», — написал худрук Театра кошек на своей странице в Instagram.

Поздравить супругов с золотой свадьбой поспешили дети и внуки. Кроме того, теплые слова чете Куклачевых высказали помощник главы администрации Ялты Лариса Откидач и депутат местного городского совета Жанна Кислица.

«Пусть ваши чувства с годами не увядают, а прочность ваших отношений передается по наследству для создания могучей и счастливой династии. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни», — говорится на официальном сайте администрации города.

Именитый дрессировщик главным секретом крепкого союза считает, прежде всего, терпимость. По словам Куклачева, необходимо идти на уступки друг к другу, а также уметь прощать любимого человека. Он отметил, что всем парам необходима «притирка» и в этот сложный период, нужно не опускать руки, а работать над отношениями.

Ранее дрессировщик кошек заявил, что на его пенсию невозможно обеспечить полноценную жизнь в мегаполисе. Выплатами артист цирка недоволен, несмотря на надбавки.