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Министр внутренних дел РФ наградил полицейского за поимку серийного насильника в Крыму
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Министр внутренних дел РФ наградил полицейского за поимку серийного насильника в Крыму
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Неизвестный с 2014 года совершил несколько изнасилований в отношении жительниц города, среди которых были несовершеннолетние. Криминалист обнаружил ключевую улику на одном из мест преступления.

Благодаря внимательности полицейского злоумышленника удалось задержать. Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. В настоящее время подтверждена причастность задержанного к совершению 19 эпизодов противозаконной деятельности.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ближайшее время Кротюку будет вручен офицерский кортик.

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