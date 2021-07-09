Министр внутренних дел РФ наградил полицейского за поимку серийного насильника в Крыму

Неизвестный с 2014 года совершил несколько изнасилований в отношении жительниц города, среди которых были несовершеннолетние. Криминалист обнаружил ключевую улику на одном из мест преступления.

Благодаря внимательности полицейского злоумышленника удалось задержать. Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. В настоящее время подтверждена причастность задержанного к совершению 19 эпизодов противозаконной деятельности.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ближайшее время Кротюку будет вручен офицерский кортик.