Крымчанин рассказал, чем запомнился бывший вице-премьер Анатолий Франчук

7 июля стало известно о кончине бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Франчука. Об этом сообщил его сын Игорь Франчук на своей странице в Facebook. На момент смерти экс-премьеру было 85 лет.

После победы в 1994 году на выборах президента Украины Леонида Кучмы, которому Франчук приходился сватом, и роспуска крымского парламента первым президентом Республики Крым Юрием Мешковым в октябре 1994 года, Анатолий Франчук стал премьер-министром нового правительства. Как многие считают, не без помощи своего влиятельного родственника. Но спустя два года, в январе 1996-го, уже покинул этот пост. Второй раз правительство республики возглавлял с мая 1997 по май 1998 года.

ФАН попросил рассказать о жизни и деятельности Франчука председателя ОП РК Александра Форманчука. По его мнению, Анатолий Франчук запомнился жителям полуострова как фигура весьма неоднозначная.

wikipedia.org / Vahe Martirosyan / CC BY-SA 2.0

В советское время он был весьма видным руководителем: занимал пост заместителя министра СССР по приборостроению. Затем работал генеральным директором Симферопольского производственного объединения «Фотон». Предприятие в те годы производило цветные телевизоры для всей советской страны. Франчук был удостоен ордена Ленина еще в советское время, что также говорит о его достижениях.

«В постсоветское время он дважды занимал пост премьер-министра Крыма. В первый раз он занял его после прихода правительства Мешкова, а второй раз — в период, когда Верховный совет Крыма возглавлял Анатолий Гриценко. Но даже после этого Франчук оставался весьма влиятельным человеком на полуострове, потому что был сватом на тот момент президента Украины Леонида Кучмы. Многие вопросы в Крыму приходили решать через него», — пояснил Форманчук.

Именно таким, по словам главного общественника Крыма, запомнится жителям полуострова Анатолий Франчук.

Ранее ФАН рассказывал, что в рамках программы госпомощи «Стандартное жилье» крымчане смогут получить материальную поддержку при покупке жилья в виде 30%-ной скидки от его рыночной стоимости.