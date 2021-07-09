Эксперты турсферы рассказали, как в Крыму проходит курортный сезон после ЧС

Из-за непогоды, чрезвычайных ситуаций и введения дополнительных противоковидных мер во многих городах Крыма значительно пострадали инфраструктура и индустрия гостеприимства. В ходе пресс-конференции «Транспортная доступность регионов Юга России: изменения и перспективы» рассказали, с какими сложностями в проведении туристического сезона сталкивается полуостров.

«Из-за ЧС, когда нельзя купаться на пляже и есть опасения по ухудшению погодных условий, давайте будем создавать бассейны, инфраструктуру наших гостевых домов и отелей, чтобы крылья сезона, с одной стороны, расширить, а с другой — дать туристам возможность, пока море закрыто и есть какие-то сложности, воспользоваться этим», — предложил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, хоть в Крым обычно все едут за морем, солнцем и теплом, на полуострове есть немало других интересных видов досуга, например, посещение музеев и дворцов, а также винные туры, которые никак не связаны с морем.

Кроме того, многие города уже восстанавливаются, на ЮБК открыто большинство пляжей, набережные приведены в порядок. На особо пострадавшей Пушкинской алее заработали практически все кафе и магазины. Что касается коронавирусных ограничений, то во многих санаториях вакцинированы уже под 60% персонала.

mchs.rk.gov.ru / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Как рассказал ФАН один из сотрудников бара на набережной в Ялте, их заведение находилось на цокольном этаже, из-за этого бар затопило полностью. Пострадали техника, мебель, внутренняя отделка, продукты и алкоголь. Возможно, что-то удастся спасти после ремонта, однако большую часть имущества придется отправить на помойку. Теперь бар откроют, если повезет, через несколько месяцев, когда основной поток туристов уже и закончится.

При этом вопрос развлечений — не единственное препятствие для комфортного отдыха после стихийных бедствий, накрывших Крым в последний месяц. Так, в связи с потопом в Бахчисарайском районе 4 июля, во время которого из берегов вышли две реки — Бельбек и Коккозка, заблокированными оказались туристы, находившиеся на базе отдыха. Чтобы добраться до следующего пункта назначения, им пришлось искать частных водителей на внедорожниках, так как они не могли воспользоваться ни общественным транспортом, ни такси. Когда непогода немного утихла, на УАЗе их перевезли через ручей, разлившийся на 35 метров в ширину, и высадили на грунтовке, где ждали частные водители.

«Мне позвонил знакомый таксист, сказал, что у него машина низкая, еле-еле проехал, после этого автомобиль начал барахлить, поэтому нужна машина с клиренсом повыше — джип, чтобы спокойно проехать Куйбышево. Когда я приехал, дорога уже была расчищена, на месте работали сотрудники МЧС, разлива на дороге уже не было, но по бокам лежали кучи мусора. Видно, что техникой оперативно сгребли, дорогу расчистили. А река справа была бурная, даже с дороги просматривались затопленные дома и плавающие машины. Людей я забирал в Соколином. Их перевозили через ручей и оставляли с вещами на дороге — на пару километров выше трассы. Там был частично асфальт, частично — грунтовка. Видно было, что этот асфальт повредился — я был там месяц назад», — сообщил ФАН симферополец Владимир Кравченко.

Ранее ФАН рассказывал, что десятки домашних животных пострадали из-за ливней в Крыму — жители затопленных ливнями сел в Бахчисарайском районе ищут своих питомцев, которых сильным потоком воды унесло далеко от дома.