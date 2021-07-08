Желание властей Украины заработать на туристическом сезоне возмутило жителей Одессы

С началом лета и курортного сезона украинские области «позеленели» на интерактивной карте интенсивности распространения коронавируса. Статистика по заболевшим находится в свободном доступе. Однако местные жители подозревают, что обнадеживающая статистика может быть обусловлена не столько темпами вакцинации населения и не тем, что коронавирус ослабил хватку, а летними отпусками и внутренним туризмом, которые позволят бизнесу заработать. ФАН узнал мнение одесситов на этот счет.

Город Одесса, который еще весной был в красной зоне по заболеваемости, с июня резко стал стабильным, со значительным уменьшением количества заболевших. Местный житель Александр на вопрос корреспондента ФАН о вероятных причинах резкого улучшения ситуации ответил предельно лаконично.

«Официально у нас курортный сезон. В районе 500 заболевших за сутки по всей стране. Лето — и тишина», — сделал свой вывод одессит.

ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Авраменко

Что касается вакцинации населения, то, по словам жителей Украины, власти пока настойчиво рекомендуют сделать прививку работникам отдельных отраслей. Например, медики, по мнению чиновников, должны быть максимально защищены. Хотя применяемой в стране вакцине местные жители не доверяют и считают малоэффективной.

«В апреле матери моей жены сделали прививку. Через пару недель после этого она заболела коронавирусом. Сказали, что случайно, бывает. А я думаю, что вакцина просто не очень помогает от вируса. От российской вакцины наши власти отказались. Тогда всех пугали, что будет еще хуже со временем. Но курортный сезон начался, и как-то неожиданно все сошло на нет. Люди болеют, но сейчас об этом не кричат. Все равно нам правду не говорят. Ни тогда, ни сейчас», — уверен одессит Виктор.

Официальная статистика заболеваемости на Украине выглядит довольно оптимистично. Информационный сайт по коронавирусу демонстрирует резкое снижение заболеваемости и смертности и в то же время резкое увеличение количества выздоровевших с наступлением туристического сезона.

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Крымчане воспринимают такую ситуацию с воодушевлением. У большинства жителей полуострова много друзей и родственников проживают в соседней стране.

«У меня в Одессе живут родители, они уже немолодые. Я все время переживаю за их здоровье. Чем ниже риск заражения, тем лучше», — поделилась своими мыслями с ФАН жительница Крыма Татьяна.

По информации минздрава Украины, по состоянию на 8 июля выявлено 617 новых случаев заболевания за сутки по всей стране. Официальный Telegram-канал ведомства сообщает о выявлении 18 случаев новой коронавирусной инфекции в Одесской области за сутки.

Ранее ФАН рассказывал, что Центр Разумкова провел опрос о том, считают ли местные жители Украину независимым, правовым и социальным государством, каким ее определяет Конституция. Более половины жителей восточных и южных регионов страны отказались считать свою страну независимой державой.